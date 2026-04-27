Η ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε στο δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου ήταν η τρίτη απειλή σε βάρος της ζωής του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ. Το γεγονός αυτό, εγείρει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με το προσωπικό ασφαλείας του και πώς καταφέρουν οι δράστες να φτάνουν τόσο κοντά του.

«Δεν μπορώ να φανταστώ κάποιο άλλο επάγγελμα που να είναι πιο επικίνδυνο από το δικό μου» δήλωσε ο Τραμπ, ώρες μετά τη νέα επίθεση.

Και παρότι ένας μικρός στρατός ακολουθεί το κάθε του βήμα, η επιτυχής προστασία του έχει αποδειχθεί ένα ιδιαίτερα δύσκολο τεστ για την ομάδα.

Τρεις επιθέσεις

Η πρώτη επίθεση σε βάρος του έγινε το 2024, στην Πένσιλβάνια, όπου μία σφαίρα είχε ξύσει το αυτί του. Μόλις 64 μέρες αργότερα, ο Τραμπ μπήκε πάλι στο στόχαστρο ενός επίδοξου δολοφόνου, αυτή τη φορά στο θέρετρό του στη Φλόριντα.

Μετά και το τελευταίο περιστατικό, οι πράκτορές του έχουν μπει και πάλι στο επίκεντρο έντονης κριτικής για την αποτελεσματικότητά τους - τη μη αποτελεσματικότητά τους στην ουσία.

Παρότι το κίνητρο του δράστη, του 31χρονου Κόουλ Τόμας Άλεν, παραμένει αδιευκρίνιστο - παρά το μανιφέστο που βρέθηκε και φαίνεται να του ανήκει - υπάρχουν επίμονα ερωτήματα για το πώς κατάφερε να περάσει από τους ελέγχους και να φτάσει τόσο κοντά στον πρόεδρο.

Σημειώνεται πως το CNN μετέφερε πως ο δράστης αυτοχαρακτηριζόταν ως «Friendly Federal Assassin» (Φιλικός Ομοσπονδιακός Δολοφόνος) και έστειλε το μανιφέστο σε μέλη της οικογένειάς του, μόλις λίγα λεπτά πριν από το συμβάν. Εκεί τόνιζε πως βασικός στόχος του αποτελούσαν αξιωματούχοι της κυβέρνησης.

Άνδρες των Μυστικών Υπηρεσιών κατά τη διάρκεια των πυροβολισμών | EPA/ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τι έγινε το Σάββατο

Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, που μεταφέρει το BBC, υπήρξε ανταλλαγή πυροβολισμών έναν όροφο πάνω από εκείνον όπου λάμβανε χώρα η δεξίωση με την παρουσία του προέδρου, σε γνωστό ξενοδοχείο.

Μεταξύ των ερωτήσεων που προκύπτουν είναι εάν υπήρξαν έλεγχοι στο κατάλυμα, πριν από την προσέλευση των σημαντικών προσωπικοτήτων.

Ο Γκάρι Οντόνοχιου, ένας εκ των εργαζομένων του βρετανικού μέσου που παρέστη, σημείωσε πως οι δρόμοι γύρω από το ξενοδοχείο ήταν κλειστοί για ώρες, αλλά η ίδια η ασφάλεια στον χώρο «δεν ήταν και πολύ έντονη».

«Το άτομο στην είσοδο κοίταζε απλά τα εισιτήριά μας, από απόσταση περίπου δύο μέτρων» είπε.

Στα εν λόγω εισιτήρια, ήταν αναγραμμένος μόνος ο αριθμός του τραπεζιού και καμία ένδειξη για το πόσοι ήταν καλεσμένοι. Δεν έγινε, επίσης, κανένας έλεγχος της ταυτότητας όσων έμπαιναν στο ξενοδοχείο.

Το επόμενο σημείο ελέγχου ήταν σε απόσταση, στο κύριο λόμπι, και τελικά οι συμμετέχοντες έμπαιναν στην αίθουσα, αφού κατέβαιναν έναν όροφο σκάλες.

Από τα πλάνα από τις κάμερες ασφαλείας, ο ένοπλος φαίνεται να τρέχει από ένα από αυτά τα σημεία ελέγχου, πριν τα στελέχη των Μυστικών Υπηρεσιών ανοίξουν πυρ σε βάρος του.

Όπως έχει γίνει γνωστό, είχε στην κατοχή του ένα κυνηγετικό όπλο, ένα πιστόλι χειρός και πολλά μαχαίρια.

Δημοσιογράφος του CNN επεσήμανε πως τον είδε να πυροβολεί αρκετές φορές, χρησιμοποιώντας ένα «πολύ πολύ σοβαρό» όπλο.

Αργότερα, ο Τραμπ έκανε μία ανάρτηση που δείχνει έναν γυμνόστηθο άνδρα ξαπλωμένο στο έδαφος να του έχουν περάσει χειροπέδες, ενώ πάνω του στέκονταν άνδρες των μυστικών πληροφοριών.

Είχε δωμάτιο στο ξενοδοχείο ο δράστης

Η αστυνομία ανέφερε ότι ο Κόουλ Τόμας Άλεν διέμενε στο ξενοδοχείο, το οποίο δεχόταν επισκέπτες παρά την υψηλού κύρους εκδήλωση.

Ήταν κλειστό για το κοινό ώρες πριν από τη έναρξή της το Σάββατο, αλλά όντας ήδη πελάτης είχε δικαίωμα να μπαινοβγαίνει κατά το δοκούν.

Ιδιαίτερα επικριτική όσον αφορά στα κενά ασφαλείας εμφανίστηκε η πρώην πρέσβειρα του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ουάσιγκτον, Κιμ Ντάροκ, η οποία επεσήμανε πως ήταν μόλις ένα το σημείο ελέγχου που έπρεπε να προσπεράσεις για να φτάσεις στον χώρο του δείπνου.

Ο Τραμπ, από πλευράς του, σημείωσε πως «δεν είναι ένα ιδιαίτερα ασφαλές κτίριο» προσθέτοντας ότι είναι αναγκαία η οικοδόμηση της νέας αίθουσας χορού στον Λευκό Οίκο, η οποία έχει κολλήσει στα δικαστήρια.

Ο ίδιος, ωστόσο, έσπευσε να επαινέσει τη «γενναιότητα» των στελεχών ασφαλείας, που «έκαναν καταπληκτική δουλειά».

Τι λένε ειδικοί

Ειδικοί στην επιβολή του νόμου και την προεδρική ασφάλεια δηλώνουν ότι το γεγονός ότι ο ένοπλος δεν έφτασε ποτέ στην αίθουσα χορού υποδηλώνει ότι τα μέτρα ασφαλείας λειτούργησαν.

Ο πρώην πράκτορας των Μυστικών Υπηρεσιών, Τζέφρι Τζέιμς, ο οποίος βοήθησε στην προστασία του Τραμπ κατά τη διάρκεια της πρώτης προεδρίας του, τόνισε ότι ο ένοπλος ακινητοποιήθηκε σε ένα «σημείο ελέγχου εξωτερικής περιμέτρου» και δεν έφτασε ποτέ στον όροφο όπου βρισκόταν ο πρόεδρος.

Ερωτώμενος για τον χρόνο της απομάκρυνσής του από τον χώρο, έκανε λόγο για μία «τακτική παύσης», διάρκειας αρκετών δευτερολέπτων, για να βεβαιωθούν ότι δεν θα έπεφταν σε ενέδρα.

Ο πρώην ειδικός πράκτορας του FBI, Τζεφ Κρόγκερ, δήλωσε πως «οι Μυστικές Υπηρεσίες έχουν εκπαιδευτεί να κάνουν ακριβώς αυτό». Όταν ακούστηκαν πυροβολισμοί, «συνέκλιναν προς τον πρόεδρο», δημιουργώντας έναν «σωματικό φραγμό», είπε.

Άλλοι πάλι, σημείωσαν πως πλέον αναμένουν να είναι πιο αυστηρά τα μέτρα.