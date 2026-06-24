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Άρειος Πάγος: Αυτοί είναι οι τρεις εντεταλμένοι Ευρωπαίοι εισαγγελείς που επέλεξε το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο

Ορισμός 3 νέων εντεταλμένων Ευρωεισαγγελέων από τον Άρειο Πάγο, αυξάνοντας τις οργανικές θέσεις της Ελλάδας σε 13.

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Ο Άρειος Πάγος
Άτομα περπατούν μπροστά από τον Άρειο Πάγο | Intime
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Με ομόφωνη απόφαση του Αρείου Πάγου ορίστηκαν τρεις νέοι Έλληνες εντεταλμένοι Ευρωπαίοι εισαγγελείς για την ενίσχυση του εγχώριου κλιμακίου, ανεβάζοντας τις συνολικές οργανικές θέσεις σε 13 μετά από αίτημα της Λάουρα Κοβέσι.

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Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, από τον βαθμό του εισαγγελέα εφετών επιλέχθηκε ο Δημήτρης Ζημιανίτης με αναπληρωματική την Ολυμπία Κλειτσάκη, ενώ από τον βαθμό του εισαγγελέα πρωτοδικών διορίστηκαν οι Δημήτρης Νομικός και Δημήτρης Αποστολάς, με αναπληρωτές τους Δομένικο-Θεολόγο Δελήβεη και Μαρία Ρηγοπούλου.

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