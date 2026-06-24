Μια έντονα συναισθηματικά φορτισμένη ημέρα ήταν η σημερινή στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, καθώς δόθηκε το πτυχίο στον Βαγγέλη Γιακουμάκη, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός από μαχαιριές το 2015.

Το πτυχίο παρέλαβε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, όπως γνωστοποίησε και ο ίδιος με ανάρτησή του. Μάλιστα, θα δοθεί στην οικογένεια Γιακουμάκη την Παρασκευή.

Με ξεχωριστή συγκίνηση παρέλαβα σήμερα το Πτυχίο του Βαγγέλη Γιακουμάκη από τη Σχολή Γάλακτος Ιωαννίνων. Θα το παραδώσω στους γονείς του την Παρασκευή.



Ένα οφειλόμενο χρέος τιμής της Πολιτείας στη μνήμη του Βαγγέλη.



Η Σχολή Γάλακτος φάρος γνώσης για τους νέους κτηνοτρόφους. pic.twitter.com/fmwDv5Gz9e — Margaritis Schinas (@MargSchinas) June 24, 2026

Υπενθυμίζεται ότι, ο Βαγγέλης Γιακουμάκης φοιτούσε στη Γαλακτομική Σχολή Ιωαννίνων.

«Με ξεχωριστή συγκίνηση παρέλαβα σήμερα το πτυχίο του Βαγγέλη Γιακουμάκη από τη Σχολή Γάλακτος Ιωαννίνων.

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Θα το παραδώσω στους γονείς του την Παρασκευή. Ένα οφειλόμενο χρέος τιμής της Πολιτείας στη μνήμη του Βαγγέλη. Η Σχολή Γάλακτος φάρος γνώσης για τους νέους κτηνοτρόφους», αναφέρει η ανάρτηση του Μαργαρίτη Σχοινά.

