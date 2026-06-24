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Βαγγέλης Γιακουμάκης: Συγκίνηση στην παραλαβή του πτυχίου – Θα δοθεί στους γονείς του την Παρασκευή

O Yπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων παρέλαβε την Τετάρτη στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων το πτυχίο του Βαγγέλη Γιακουμάκη.

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Μια έντονα συναισθηματικά φορτισμένη ημέρα ήταν η σημερινή στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, καθώς δόθηκε το πτυχίο στον Βαγγέλη Γιακουμάκη, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός από μαχαιριές το 2015. 

Το πτυχίο παρέλαβε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, όπως γνωστοποίησε και ο ίδιος με ανάρτησή του. Μάλιστα, θα δοθεί στην οικογένεια Γιακουμάκη την Παρασκευή.

Υπενθυμίζεται ότι, ο Βαγγέλης Γιακουμάκης φοιτούσε στη Γαλακτομική Σχολή Ιωαννίνων. 
«Με ξεχωριστή συγκίνηση παρέλαβα σήμερα το πτυχίο του Βαγγέλη Γιακουμάκη από τη Σχολή Γάλακτος Ιωαννίνων. 

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Θα το παραδώσω στους γονείς του την Παρασκευή. Ένα οφειλόμενο χρέος τιμής της Πολιτείας στη μνήμη του Βαγγέλη. Η Σχολή Γάλακτος φάρος γνώσης για τους νέους κτηνοτρόφους», αναφέρει η ανάρτηση του Μαργαρίτη Σχοινά. 
 

 

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