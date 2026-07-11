Άργος: Προφυλακίστηκαν οι δύο αστυνομικοί που πυροβόλησαν τον 20χρονο

Στη φυλακή οδηγούνται οι δύο αστυνομικοί που κατηγορούνται για τον σοβαρό τραυματισμό του 20χρονου στο Άργος, καθώς κρίθηκαν προφυλακιστέοι με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα.

Οι δύο αστυνομικοί κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, ενώ την ίδια στιγμή ο 20χρονος δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

Δείτε βίντεο του Orange Press Agency:

Οδηγούνται στον Κορυδαλλό

​Αμέσως μετά την έκδοση της απόφασης, ο συνήγορος των δύο κατηγορουμένων, Πέτρος Κουκούλης, επιβεβαίωσε την προφυλάκισή τους, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως «προφανώς δεν έπεισαν. Όταν κρίνεσαι προφυλακιστέος, δεν έπεισες». Παράλληλα, ο κ. Κουκούλης διευκρίνισε ότι η κατηγορία παρέμεινε η ίδια, δηλαδή της απόπειρας ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, ενώ γνωστοποίησε ότι οι δύο ένστολοι θα οδηγηθούν στις δικαστικές φυλακές Κορυδαλλού. Όπως ανέφερε, οι κατηγορούμενοι διατηρούν πλέον το δικαίωμα μιας προσφυγής εντός του επόμενου δεκαημέρου, η οποία ωστόσο θα αφορά αποκλειστικά και μόνο το νομικό κομμάτι της υπόθεσης.

​«Κανείς δεν ξέρει πώς πυροβολήθηκε το παιδί»

Ο συνήγορος υπεράσπισης έκανε λόγο για μια εξαιρετικά ιδιαίτερη και λεπτή υπόθεση, η οποία απασχόλησε έντονα τόσο την ανακρίτρια όσο και την εισαγγελέα, καθώς οι δικαστικές αρχές καλούνταν να εξετάσουν όλες τις πτυχές, έχοντας από τη μία πλευρά τους αστυνομικούς και από την άλλη ένα παιδί που έχει μείνει εγκεφαλικά νεκρό, τονίζοντας πως «δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα μερικές φορές».

​Όσον αφορά την υπερασπιστική γραμμή και το περιεχόμενο των απολογιών, ο κ. Κουκούλης επεσήμανε ότι οι εντολείς του επανέλαβαν όσα υποστήριζαν από την πρώτη στιγμή, ότι δηλαδή δεν είχαν κανέναν δόλο στη συγκεκριμένη πράξη. Σχετικά με τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε ο νεαρός, ο δικηγόρος υπογράμμισε: «Το πώς πυροβολήθηκε το παιδί κανείς δεν ξέρει. Μπορεί να έχει εξοστρακιστεί η σφαίρα, μπορεί χίλια δύο. Ούτε κανένας δεν ξέρει. Και η εισαγγελέας αυτό έλεγε και αναρωτιόταν πώς έχει χτυπηθεί». Κατέληξε, μάλιστα, λέγοντας ότι αυτά είναι ζητήματα που θα λυθούν οριστικά στη δικαστική αίθουσα, όπου θα κατατεθούν οι σχετικές πραγματογνωμοσύνες και θα εξεταστούν οι ειδικοί που γνωρίζουν σε βάθος τα συγκεκριμένα θέματα.

Η απολογητική διαδικασία διήρκεσε περίπου εννέα ώρες, ενώ οι δύο κατηγορούμενοι αναμένεται να μεταφερθούν στις φυλακές Κορυδαλλού.

Η στιγμή που ανοίγουν πυρ

Νέο βίντεο από τους πυροβολισμούς των αστυνομικών κατά του 20χρονου στο Άργος έρχεται στο φως της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με το βίντεο-ντοκουμέντο που παρουσίασε το Mega, οι αστυνομικοί ρίχνουν κατά ριπάς με αποτέλεσμα ο 20χρονος να τραυματιστεί βαριά και να δίνει σήμερα μάχη για τη ζωή.

Η πρώτη σειρήνα ακούγεται όταν το ρολόι της κάμερας δείχνει 00:54:30.

Οι πρώτες σφαίρες πέφτουν λιγότερο από ένα λεπτό αργότερα, στις 00:55:23. Στον χώρο βρέθηκαν 13 κάλυκες, ωστόσο, όπως αποδεικνύεται από το βιντεοληπτικό υλικό, οι πυροβολισμοί είναι τουλάχιστον 21.

«Δεν υπήρχε πρόθεση να τον σκοτώσουμε»

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο αστυνομικοί αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται, υποστηρίζοντας πως δεν υπήρξε πρόθεση να αφαιρέσουν τη ζωή του 20χρονου. Παράλληλα, αμφισβήτησαν την ύπαρξη ενδεχόμενου δόλου, επιμένοντας ότι οι πυροβολισμοί είχαν προειδοποιητικό χαρακτήρα.

Όπως φέρονται να κατέθεσαν, ο νεαρός επιχείρησε τουλάχιστον δύο φορές να τους εμβολίσει με το όχημά του, προκαλώντας παράλληλα ζημιές σε υπηρεσιακά περιπολικά.

«Βρισκόμασταν σε διαφορετικά επίπεδα και όλοι τρέχαμε. Οι βολές ήταν προειδοποιητικές, με σκοπό να τον εκφοβίσουμε και να τον αναγκάσουμε να ακινητοποιηθεί, ώστε να τον συλλάβουμε. Σε καμία περίπτωση δεν στοχεύσαμε εναντίον του με πρόθεση να τον τραυματίσουμε», υποστήριξαν κατά την απολογία τους.

Άργος: Η μαρτυρία της μητέρας

Από την πλευρά της, η μητέρα του 20χρονου ανέφερε ότι ο γιος της είναι άτομο με αυτισμό και ποσοστό αναπηρίας 89%, αντιμετωπίζοντας σοβαρές δυσκολίες στην επικοινωνία.

Όπως υποστήριξε, ο νεαρός πήρε το αυτοκίνητο χωρίς να το γνωρίζει η ίδια, ενώ εκείνη κοιμόταν, προκειμένου να πάει για μπάνιο.

Εκτίμησε ακόμη ότι δεν σταμάτησε στο σήμα των αστυνομικών επειδή πανικοβλήθηκε, καθώς είχε αφήσει στο σπίτι το δίπλωμα οδήγησής του.

Παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση

Ο 20χρονος εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ΚΑΤ.

Τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού, που σημειώθηκε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στον παράδρομο της Εθνικής Οδού Άργους, αναμένεται να αποσαφηνίσουν η βαλλιστική και η ιατροδικαστική εξέταση, τα πορίσματα των οποίων θεωρούνται καθοριστικής σημασίας.

Οι αστυνομικές αρχές έχουν περισυλλέξει 13 κάλυκες από το σημείο, ενώ μέσα στο όχημα του 20χρονου εντοπίστηκε ένα αεροβόλο όπλο.

Οι δύο αστυνομικοί επιμένουν ότι πυροβόλησαν χωρίς να έχουν άμεση οπτική επαφή με τον καταδιωκόμενο και ότι οι βολές είχαν αποκλειστικά προειδοποιητικό σκοπό.

Ο συνήγορος υπεράσπισής τους, Πέτρος Κουκούλης, δήλωσε ότι οι εντολείς του δεν αποδέχονται σε καμία περίπτωση τον χαρακτηρισμό του ενδεχόμενου δόλου.

Από την άλλη πλευρά, η δικηγόρος της μητέρας του 20χρονου, Μαρία Σφέτσου, υποστήριξε ότι ο νεαρός αντιμετωπίζει ήπια διανοητική αναπηρία και, σύμφωνα με όσα της μετέφερε η μητέρα του, δεν έφερε μαζί του κανένα όπλο.