Αρνείται όλες τις κατηγορίες ο Τζέιμς Δαλαμάγκας - Πλεκτάνη καταγγέλλει ο 55χρονος

Το Συμβούλιο Εφετών Πάτρας αναμένεται να αποφασίσει τις επόμενες ημέρες για το αίτημα έκδοσης ή μη του 55χρονου Τζέιμς Δαλαμάγκα, ο οποίος καταζητείται από τις αρχές της Αυστραλίας με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας.

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στο Δικαστικό Μέγαρο της Πάτρας φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο και, κατά την απολογία του ενώπιον του Εισαγγελέα Εφετών, αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες.

Δήλωσε Έλληνας πολίτης και εξέφρασε την αντίθεσή του στην έκδοσή του, υποστηρίζοντας ότι το αδίκημα έχει παραγραφεί σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία.

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Στη συνέχεια οδηγήθηκε στο Δικαστικό Μέγαρο Αιγίου, όπου επρόκειτο να δικαστεί στο Αυτόφωρο για πλημμεληματικές πράξεις, κατηγορίες που αντιμετωπίζουν επίσης η σύντροφός του και ο πατέρας του. Η διαδικασία διεκόπη για την Τετάρτη, ενώ μέχρι τότε και οι τρεις παραμένουν υπό κράτηση στην Ασφάλεια Αιγίου.

Ο ίδιος, εξερχόμενος της δικαστικής αίθουσας, υποστήριξε στους δημοσιογράφους ότι πρόκειται για σκευωρία εις βάρος του, αναφερόμενος παράλληλα σε υπόθεση δολοφονίας του αδελφού του στην Αυστραλία.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του Αυτοφώρου, αναμένεται να μεταφερθεί στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου Πατρών, όπου θα παραμείνει μέχρι την τελική απόφαση για το αίτημα έκδοσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 55χρονος είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές το 2014, έπειτα από καταγγελία της μητέρας του για ενδοοικογενειακή βία. Τότε είχε εμφανιστεί με διαφορετικά στοιχεία ταυτότητας, γεγονός που εμπόδισε την άμεση ταυτοποίησή του, ενώ η υπόθεση δεν προχώρησε καθώς δεν παρουσιάστηκε ποτέ στο δικαστήριο και η μητέρα του αργότερα απέσυρε τις κατηγορίες.

Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση της Ασφάλειας Αιγίου. Οι αρχές τον εντόπισαν να διαμένει τα τελευταία χρόνια σε περιοχή του Αιγίου μαζί με τη σύντροφό του και, μετά από παρακολούθηση, τον συνέλαβαν όταν βγήκε από την οικία του. Κατά τη διαδικασία ταυτοποίησης, η πραγματική του ταυτότητα προέκυψε μέσω δακτυλικών αποτυπωμάτων.

Στην τοπική κοινωνία φέρεται να ζούσε απομονωμένος, αποφεύγοντας επαφές, ενώ είχε παρουσιάσει τον εαυτό του ως καρκινοπαθή. Η κατοικία του ήταν ιδιαίτερα οχυρωμένη, με υψηλή περίφραξη, ενώ στην αυλή υπήρχαν δεκάδες σκυλιά ράτσας ροτβάιλερ, για τα οποία είχαν γίνει καταγγελίες από φιλοζωικές οργανώσεις.