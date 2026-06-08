Χρυσαυγίτης ελαιοπαραγωγός με «στρατό» από πίτμπουλ: Πώς ζούσε στην Ελλάδα ο Τζέιμς Δαλαμάγκας

Αποκαλυπτική η μαρτυρία επί χρόνια γείτονα του Αντώνη Τζίμα, του 55χρονου που ήταν τελικά ο διεθνής καταζητούμενος από την Interpol, Τζέιμς Δαλαμάγκας, για τον τρόπο ζωής που είχε υιοθετήσει ο Ελληνοαυστραλός στο Αίγιο.

Όπως δήλωσε ο συγκεκριμένος άνθρωπος στο Star, ο Δαλαμάγκας είχε έρθει στην περιοχή αρχικά ως ένας αινιγματικός ομογενής, που δήθεν έπασχε από καρκίνο, και με τον καιρό άρχισε να απασχολείται ως ελαιοπαραγωγός, εκδηλώνοντας ακροδεξιές τάσεις.

Δαλαμάγκας: Χρυσαυγίτης, αγρότης, «εκτροφέας» πίτμπουλ

Στη μαρτυρία του ο γείτονας αναφέρει: «Το σπίτι που έχει δεν ήταν κατοικήσιμο, το αγόρασε. Μου έκανε εντύπωση γιατί μέσα σε 6 με 7 μήνες είχε γίνει αγνώριστο το σπίτι. Είχε βάλει ψηλούς τοίχους εξωτερικά, έφτιαξε κεραμοσκεπή. Ήταν τελείως διαλυμένο πριν.

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Μάθαμε ότι ήρθε από την Αυστραλία, ότι είχε θέματα υγείας, καρκίνο στον πνεύμονα, και πως έπρεπε να βρει σπίτι απομονωμένο, για να μπορεί να αναπνέει καθαρό αέρα.

Έβγαινε κανονικά στο χωριό, αλλά είχε βέβαια κάποια θέματα. Είχε πάρα πολλά σκυλιά πίτμπουλ. Στην αρχή, όταν δεν είχε μαντρώσει το σπίτι, αυτά έβγαιναν έξω και έκαναν διάφορα.

Η πρώτη μας επαφή ήταν ότι "πρόσεχε φίλε, γιατί τα σκυλιά αυτά δεν αστειεύονται, μην βγουν τα παιδιά έξω και πάθουν τίποτα". Δεν είχε πει τι δουλειά έκανε. Καταλάβαμε ότι κάτι συνέβαινε με τα σκυλιά, είχε καμιά 20αριά. Μαζέψαμε υπογραφές να έρθουν να ερευνήσουν.

Δεν κρυβόταν με την έννοια ότι δεν ξέραμε ποιος είνα. Είχε έρθει και είχαμε πιει και μία μπυρίτσα. Είχε τάσεις ακροδεξιές, μου έλεγε για Χρυσή Αυγή, ότι είναι το καλύτερο κόμμα, αντισυστημικοί και τα λοιπά. Απ' ό,τι ξέρω για να βιοπορίζεται έχει ένα πολύ μεγάλο χωράφι με ελιές».

Δαλαμάγκας: Πώς πιάστηκε από «καπρίτσιο» της τύχης

Ένας από τους κορυφαίους καταζητούμενους της Αυστραλίας, ο Δαλαμάγκας, συνελήφθη στην Ελλάδα 27 και πλέον χρόνια μετά τη θανατηφόρα δολοφονία με μαχαίρι ενός πατέρα από το Σίδνεϊ.

Ο Δαλαμάγκας , 55 ετών σήμερα, αναζητείται από την αστυνομία από τότε που ο Τζορτζ Γιαννόπουλος μαχαιρώθηκε στον λαιμό και την κοιλιά ενώ προσπαθούσε να διαλύσει έναν καβγά στο νυχτερινό κέντρο διασκέδασης Pariziana στο Μπέλμορ, στα νοτιοδυτικά του Σίδνεϊ, την Ημέρα των ANZAC το 1999.

Την ημέρα που συνελήφθη, την Κυριακή (7/6), ταξίδευε με τον 86χρονο πατέρα του και την 47χρονη σύντροφό του όταν η αστυνομία σταμάτησε το όχημά τους κατά τη διάρκεια ενός τακτικού ελέγχου.

Η αστυνομία ισχυρίζεται ότι ο Δαλαμάγκας παρείχε ψευδή στοιχεία ταυτότητας και ισχυρίστηκε ότι δεν είχε μαζί του το απαραίτητο έγγραφο. Ο πατέρας και η σύντροφός του φέρονται να υποστήριξαν τους ισχυρισμούς του.

Ωστόσο, οι αρχές χρησιμοποίησαν το Αυτοματοποιημένο Σύστημα Αναγνώρισης Δακτυλικών Αποτυπωμάτων της ΕΛΑΣ, το οποίο αποκάλυψε ότι ο άντρας που είχαν μπροστά τους καταζητείτο με κόκκινη αγγελία της Ιντερπόλ που εκδόθηκε από την Αυστραλία.

Σε έρευνα του οχήματος φέρεται να βρέθηκαν ένα τόξο και πέντε βέλη, δύο μαχαίρια, ένας φορητός υπολογιστής, τρεις συσκευές αποθήκευσης USB και 13 κινητά τηλέφωνα.

Ο Δαλαμάγκας κατηγορείται για αδικήματα που αφορούν όπλα και ψευδείς δηλώσεις, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες έκδοσης που συνδέονται με την Κόκκινη Αγγελία της Ιντερπόλ. Ο πατέρας και η σύντροφός του συνελήφθησαν επίσης και κατηγορήθηκαν για υπόθαλψη φυγά.