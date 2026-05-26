Ασλανίδης για δίκη Τεμπών: «Περιμένουμε να είναι λειτουργική αυτή η μεζονέτα του Φλωρίδη»

Για την επικείμενη επανέναρξη της δικαστικής διαδικασίας σχετικά με τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών μίλησε στα «Παραπολιτικά 90,1» ο πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων, Παύλος Ασλανίδης. Φιλοξενούμενος στην εκπομπή «Απέναντι μικρόφωνα» με τους δημοσιογράφους Σωτήρη Ξενάκη και Βασίλη Σκουρή, ο κ. Ασλανίδης εξέφρασε την προσμονή των οικογενειών για την ουσιαστική έναρξη της διαδικασίας, αναφέροντας:

«Περιμένουμε επιτέλους να ξεκινήσει κανονικά, περιμένουμε να είναι λειτουργική αυτή η περιβόητη μεγαλύτερη αίθουσα των Βαλκανίων, αυτή η "μεζονέτα του Φλωρίδη" που ονομάστηκε αίθουσα δικαστηρίου. Τέλος πάντων, πρέπει να ξεκινήσει η δίκη για να βγούνε όλα πάνω στο φως»

Κληθείς να σχολιάσει το ενδεχόμενο νέων εντάσεων ή αντιπαραθέσεων με την πλευρά των συνηγόρων, ο πρόεδρος του Συλλόγου εμφανίστηκε καθησυχαστικός, δηλώνοντας:

«Δεν φοβάμαι τίποτα, γιατί και την προηγούμενη φορά φροντίσαμε κάποιοι γονείς και συγγενείς αυτούς που παρεκτραπήκανε να τους βάλουμε στη θέση τους, δεν νομίζω να κάνουν τίποτα.

Αυτοί που παρεκτράπηκαν ήταν κάποιοι νομικοί και κάποιοι που παρέσυραν κάποιους γονείς. Συστήσαμε στην κ. Κωνσταντοπούλου να μην ξανακάνει τέτοια πράγματα, της το ζήτησα κι εγώ ο ίδιος».

Παράλληλα, θέλησε να υπογραμμίσει την ενότητα που επικρατεί ανάμεσα στις οικογένειες των θυμάτων, σημειώνοντας χαρακτηριστικά:

«Μια χαρά είμαστε με τον κ. Πλακιά, με όλους τους γονείς είμαστε καλά»

Στη συνέχεια της συνέντευξης, ο Ασλανίδης ρωτήθηκε για τις εξελίξεις που δρομολογεί η απόφαση της Μαρίας Καρυστιανού να προχωρήσει στην ίδρυση πολιτικού φορέα. Ο ίδιος ξεκαθάρισε πως η προσοχή των υπολοίπων παραμένει στραμμένη αποκλειστικά στον δικαστικό αγώνα:

«Για εμάς δεν έχει αλλάξει κάτι, εμείς κοιτάμε την υπόθεση. Θα πρέπει να σκεφτούν οι δύο πολιτικοί αρχηγοί τη συμπεριφορά τους στο δικαστήριο, εμείς θέλουμε να είναι όλοι απλοί και ταπεινοί. Όλοι για τα παιδιά μας πολεμάμε, όλοι παιδιά χάσαμε».

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, εξέφρασε τον προβληματισμό του για τη χρησιμότητα της δημιουργίας νέων κομμάτων στο τρέχον πολιτικό σκηνικό, επισημαίνοντας:

«Κανένα νέο κόμμα δεν βοηθάει, όταν υπάρχει ένα κόμμα που κυβερνάει και όλοι οι άλλοι είναι αποδεκατισμένοι. Θα πάρουν μικρά ποσοστά, άρα στην ουσία βολεύει αυτό το κόμμα που είναι στην εξουσία»