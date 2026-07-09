Η στιγμή της έκρηξης στην επιχείρηση στον Ασπρόπυργο: Σοβαρές καταγγελίες για ελλιπή μέτρα ασφαλείας

Στο φως της δημοσιότητας δόθηκε βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της έκρηξης στον Ασπρόπυργο που προκάλεσε φωτιά το πρωί της Πέμπτης 6 Ιουλίου, στη συμβολή των οδών Μεγαρίδος και Χίου, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία

Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής ήταν τεράστια, ενώ οι πυροσβέστες δίνουν για ώρες μάχη με τις φλόγες σχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής συνεχίζουν να επιχειρούν για την κατάσβεση της μεγάλης φωτιάς που εντοπίζεται μεταξύ όμορων επαγγελματικών χώρων, στη συμβολή των οδών Μεγαρίδος και Χίου, ενώ στον προαύλιο χώρο υπάρχουν εύφλεκτα υλικά.

Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 75 πυροσβέστες με 20 οχήματα, καθώς και 4 ειδικά οχήματα εκ των οποίων 2 βραχιονοφόρα οχήματα, 1 ειδικό βραχιονοφόρο διυλιστηρίων και 1 ειδικό όχημα πλήρωσης αναπνευστικών συσκευών, ενώ από αέρος επιχειρεί και 1 ελικόπτερο. Στην επιχείρηση της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Ασπροπύργου.

Σύμφωνα με τις νέες πληροφορίες λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι η εικόνα στο πύρινο μέτωπο στον Ασπρόπυργο φαίνεται να έχει βελτιωθεί.

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Παράλληλα, σοβαρές καταγγελίες για ελλιπή μέτρα ασφαλείας και απουσία κρατικών ελέγχων στην ευρύτερη βιομηχανική ζώνη του Ασπροπύργου διατύπωσε ο Σταύρος Χρηστίδης από τη Διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Δυτικής Αττικής, με αφορμή τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί της Πέμπτης σε επιχείρηση στη συμβολή των οδών Μεγαρίδος και Χίου.

«Θα θρηνήσουμε θύματα»

«Δεν υπάρχουν στελεχωμένα τμήματα του κράτους που να έρχονται εδώ να ελέγχουν τους εργοδότες που αφήνουν ξέφραγο αμπέλι τους χώρους εργασίας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Χρηστίδης, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο ενός πολύ μεγαλύτερου βιομηχανικού ατυχήματος στη Δυτική Αττική.



Όπως τόνισε, «εδώ πέρα υπάρχουν διυλιστήρια, υπάρχουν εταιρείες με χημικά. Μπορεί να γίνει ένα μεγάλης έκτασης βιομηχανικό ατύχημα στην περιοχή και να θρηνήσουμε θύματα».



«Ευχόμαστε αρχικά στους συναδέλφους που είναι αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο γρήγορη ανάρρωση και στις οικογένειές τους κουράγιο. Να πάρει τώρα ευθύνη το υπουργείο, η κυβέρνηση και οι εργοδότες, να μη θρηνήσουμε θύματα. Να ακυρωθούν όλα αυτά που γίνονται εδώ πέρα, τα σχέδια που υπάρχουν, που έχουν τους εργαζόμενους απροστάτευτους. Να πηγαίνουμε στα σπίτια μας σώοι και αβλαβείς, όρθιοι», συμπλήρωσε.



Αξίζει να αναφερθεί η καταγγελία που έκανε ο ίδιος αναφορικά με τη λειτουργία επιχειρήσεων, παρά την επικίνδυνη κατάσταση που είχε διαμορφωθεί μεά τη μεγάλη φωτιά.





«Βλέπετε εδώ την περιοχή. Δεν υπάρχει ούτε ένα μέτρο προστασίας. Βλέπετε εδώ πέρα να υπάρχουν πυροσβεστικοί κρουνοί; Να υπάρχουν μέτρα προστασίας; Βλέπετε επιχειρήσεις που παίρνουν φωτιά και καίνε τρεις ώρες και δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ο μηχανισμός του κράτους για να έρθει να τη σβήσει», είπε, για να προσθέσει:

«Οι εργαζόμενοι, τώρα πήγαμε εμείς και βγάλαμε από τα εργοστάσια κόσμο που δούλευε γιατί οι εργοδότες θέλανε να συνεχίσουν να δουλεύουνε».



Σε ερώτηση για την έκταση της πυρκαγιάς, ο κ. Χρηστίδης ανέφερε ότι, σύμφωνα με όσα γνώριζε το Εργατικό Κέντρο, η φωτιά δεν περιορίστηκε σε μία μόνο εγκατάσταση.

«Απ' όσο γνωρίζουμε δεν είναι μόνο μία επιχείρηση που έχει πάρει φωτιά. Είναι και άλλες δύο - τρεις επιχειρήσεις», δήλωσε, ενώ υποστήριξε ότι μόνο στην περιοχή του Ασπροπύργου έχουν καταγραφεί περίπου 460 πυρκαγιές τα τελευταία δύο χρόνια.



Παράλληλα, σημείωσε ότι δεν είχε γίνει εκκένωση των χώρων εργασίας όταν ενεργοποιήθηκε το 112, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Τώρα τους βγάλαμε εμείς από τη διοίκηση του Εργατικού Κέντρου. Με τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου πήγαμε και εκκενώσαμε χώρους».

Στους 11 οι τραυματίες - Τρεις διασωληνωμένοι

Η φωτιά προκάλεσε τον τραυματισμό 11 ανθρώπων, ενώ τρεις νοσηλεύονται σε ιδιαίτερα σοβαρή κατάσταση. Παράλληλα, έχουν προκληθεί ζημιές σε τουλάχιστον δύο ακόμη επιχειρήσεις της περιοχής.

Στο Θριάσιο Νοσοκομείο μεταφέρθηκαν έξι άτομα. Από αυτούς, δύο νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, τρεις φέρουν ελαφρά εγκαύματα, ενώ ένας έλαβε εξιτήριο.

Στο Αττικόν Νοσοκομείο διακομίστηκαν πέντε άτομα, εκ των οποίων ένας ασθενής είναι διασωληνωμένος με σοβαρά εγκαύματα και μεταφέρεται στο ΚΑΤ, ενώ τέσσερις ακόμη προσήλθαν με αναπνευστικά προβλήματα.

Νωρίτερα, η Πυροσβεστική γνωστοποίησε ότι απεγκλώβισε έναν πολυτραυματία άνδρα από τον χώρο της πυρκαγιάς, ο οποίος παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

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