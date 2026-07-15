Ασπρόπυργος: Στην Ευελπίδων o ιδιοκτήτης και o χειριστής βυριοφόρου για τη φονική φωτιά

Το κατώφλι της Ευελπίδων πέρασαν σήμερα, Τρίτη 15 Ιουλίου, οι δύο συλληφθέντες για την υπόθεση της καταστροφικής φωτιάς στον Ασπρόπυργο, υπό τη συνοδεία στελεχών και οχημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής.

Σε βάρος τους ασκήθηκε κατά περίπτωση ποινική δίωξη για έκρηξη, εμπρησμό από τον οποίο προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο, βαριά σωματική βλάβη από αμέλεια και μη λήψη και τήρηση μέτρων ασφαλείας.

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Υπενθυμίζεται πως η υπόθεση έλαβε μεγαλύτερες διαστάσεις, όταν ένας από τους τρεις σοβαρά εγκαυματίες που νοσηλεύονταν στην εντατική δεν τα κατάφερε και άφησε την τελευταία του πνοή.

Την ίδια ώρα, δύο ακόμη άνθρωποι δίνουν μάχη να κρατηθούν στη ζωή και βρίσκονται διασωληνωμένοι, ενώ επιπλέον οκτώ άτομας υπέστησαν αναπνευστικά προβλήματα.

Η φωτιά και η ισχυρή έκρηξη στον Ασπρόπυργο που ακολούθησε προκάλεσαν και σοβαρές ζημιές, καθώς το συνεργείο βαρέων οχημάτων καταστράφηκε ολοσχερώς, όπως και δύο όμορες γειτονικές επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με την έρευνα της Δ.Α.Ε.Ε., η φωτιά εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια θερμών εργασιών με χρήση συστήματος φιαλών οξυγόνου-ασετιλίνης και γρήγορα, όπως όλα δείχνουν, επεκτάθηκε σε βυτιοφόρο που περιείχε προπάνιο, με αποτέλεσμα να προκληθεί έκρηξη.

Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης και ο εκμεταλλευτής του βυτιοφόρου οχήματος.