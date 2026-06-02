Αστεροσκοπείο: Metallica, Iron Maiden και Final Four προκάλεσαν «σεισμό» - Τα τραγούδια όπου έγινε χαμός

Τα δεδομένα που κατέγραψαν σεισμογράφοι από τις συναυλίες των Metallica, των Iron Maiden, αλλά και από το Final Four, δημοσιεύει το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.

Όπως διευκρινίζεται σε σχετική ανακοίνωση, οι τιμές που δίνονται δεν αφορούν πραγματικούς επικίνδυνους σεισμούς, αλλά αποτελούν έναν επιστημονικό τρόπο μέτρησης της ενέργειας και του ενθουσιασμού του πλήθους.

Διαβάστε ακόμα: Λαοθάλασσα για τους Iron Maiden στο ΟΑΚΑ: Πλάνα του Reader από τη συναυλία «προσκύνημα»

Οι Metallica αναδείχτηκαν «πρωταθλητές» των δονήσεων, με το κοινό τους να δημιουργεί 2,5 φορές ισχυρότερες από εκείνες των Iron Maiden, ενώ το Final Four ακολούθησε τρίτο με την ένταση να πλησιάζει εκείνη της συναυλίας των Iron Maiden.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών:

«Τα δεδομένα από τους σεισμογράφους στο ΟΑΚΑ μόλις βγήκαν, όπως σας είχαμε υποσχεθεί: Δείτε πώς οι Metallica, οι Iron Maiden και ο τελικός του Final Four «κούνησαν» το στάδιο!

Τον Μάιο του 2026, το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών μετέτρεψε το ΟΑΚΑ σε ένα πρωτότυπο επιστημονικό πείραμα "σεισμολογίας του πλήθους". Σήμερα, μοιραζόμαστε μαζί σας τα επίσημα στοιχεία:

Metallica vs Iron Maiden:

Οι Metallica αναδείχθηκαν οι απόλυτοι κυρίαρχοι της δόνησης! Το κοινό τους δημιούργησε εδαφικές δονήσεις 2,5 φορές ισχυρότερες από εκείνες των Iron Maiden, φτάνοντας σε ισοδύναμο μέγεθος σεισμού ~1.5 ML (έναντι ~0.9 ML των Maiden).

Top tracks: Το έδαφος σείστηκε περισσότερο στο «Moth Into Flame» (Metallica) και στο «Killers» (Iron Maiden).

Στοιχεία για Metallica και Iron Maiden | Εθνικόν Αστεροσκοπείον Αθηνών / Facebook

EuroLeague Final Four:

Οι σεισμογράφοι μας έπιασαν πεντακάθαρα σήματα κατά τη διάρκεια των κρίσιμων φάσεων του τελικού, αλλά κυρίως τη στιγμή της απονομής του τροπαίου, με την ένταση να αγγίζει εκείνη της συναυλίας των Iron Maiden!

Στοιχεία για τον τελικό του Final Four | Εθνικόν Αστεροσκοπείον Αθηνών / Facebook

(Οι τιμές αυτές προφανώς δεν αφορούν πραγματικούς, επικίνδυνους σεισμούς, αλλά αποτελούν έναν επιστημονικό τρόπο να μετρήσουμε την ενέργεια και τον ενθουσιασμό του πλήθους.)».