Αθώα η Παναγιώτη Βλαντή για την συκοφαντική δυσφήμιση σε βάρος του Γιώργου Κιμούλη

Με την αθώωση της Παναγιώτας Βλαντή ολοκληρώθηκε η δίκη για την υπόθεση συκοφαντικής δυσφήμισης που είχε ασκήσει εναντίον της ο Γιώργος Κιμούλης, με αφορμή δημόσιες τοποθετήσεις της ηθοποιού σχετικά με καταγγελλόμενες κακοποιητικές συμπεριφορές στον θεατρικό χώρο.

Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, σύμφωνα με το dikastiko.gr, έκανε δεκτή την εισαγγελική πρόταση για απαλλαγή της κατηγορουμένης, κρίνοντας ότι δεν στοιχειοθετείται δόλος από την πλευρά της.

Όπως ανέφερε η εισαγγελέας στην αγόρευσή της, η ηθοποιός μετέφερε πληροφορίες και περιστατικά που πίστευε ότι ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα, χωρίς να προκύπτει ότι γνώριζε τυχόν ανακρίβειές τους.

Υπόθεση Γιώργου Κιμούλη: Η απολογία της Παναγιώτας Βλαντή

Κατά την απολογία της, η Παναγιώτα Βλαντή υποστήριξε ότι οι τοποθετήσεις της δεν αποτελούσαν προσωπικές καταγγελίες, αλλά αναφορά σε όσα είχε πληροφορηθεί από συναδέλφους της. «Δεν επινόησα τίποτα και δεν κατασκεύασα κανένα περιστατικό. Εξέφρασα τη στήριξή μου σε ανθρώπους που είχαν μιλήσει για δύσκολες εμπειρίες», ανέφερε ενώπιον του δικαστηρίου.

Η ηθοποιός εξήγησε ότι οι δηλώσεις της βασίστηκαν κυρίως σε όσα της είχε εκμυστηρευτεί η Δώρα Χρυσικού, ενώ τόνισε πως αισθάνθηκε υποχρέωση να στηρίξει συναδέλφους που αποφάσισαν να δημοσιοποιήσουν τις εμπειρίες τους.

«Δεν υπήρχε προσωπικό κίνητρο ούτε διάθεση να βλάψω κάποιον. Ενήργησα με βάση όσα πίστευα ότι ήταν αληθινά», σημείωσε.

Απαντώντας στις ερωτήσεις του δικαστηρίου, η Παναγιώτα Βλαντή υπογράμμισε ότι εμπιστεύθηκε τις καταγγελίες λόγω της αξιοπιστίας των προσώπων από τα οποία προέρχονταν. «Ο σεβασμός προς έναν καλλιτέχνη δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να εξετάζονται ή να καταγγέλλονται συμπεριφορές που προσβάλλουν άλλους ανθρώπους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τι υποστήριξε ο Γιώργος Κιμούλης

Ο Γιώργος Κιμούλης, από την πλευρά του, υποστήριξε ότι οι δημόσιες αναφορές σε βάρος του έπληξαν ανεπανόρθωτα την προσωπική και επαγγελματική του εικόνα. «Δέχθηκα μια άνευ προηγουμένου επίθεση στη φήμη και την υπόληψή μου», δήλωσε, επαναλαμβάνοντας ότι υπήρξε οργανωμένη προσπάθεια απαξίωσής του.

Καταθέτοντας ως μάρτυρας, η Δώρα Χρυσικού περιέγραψε περιστατικά που, όπως είπε, βίωσε κατά τη διάρκεια συνεργασίας της με τον ηθοποιό. «Για πολλά χρόνια οι άνθρωποι του χώρου φοβούνταν να μιλήσουν δημόσια, καθώς υπήρχε ανησυχία για τις επαγγελματικές συνέπειες», ανέφερε ενώπιον του δικαστηρίου.

Στο πλευρό της Παναγιώτας Βλαντή βρέθηκε και η Ζέτα Δούκα, η οποία παρακολούθησε τη διαδικασία, εκφράζοντας έμπρακτα τη στήριξή της στη συνάδελφό της.

