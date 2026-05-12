Αυτεπάγγελτη προανάκριση για τα επεισόδια στο ΑΠΘ: Ελεύθεροι οι 39 προσαχθέντες - Νοσηλεύεται 20χρονος

Αυτεπάγγελτη αστυνομική προανάκριση διεξάγεται για τα επεισόδια που σημειώθηκαν το πρωί στο ΑΠΘ, ενώ για την πορεία των ερευνών ενημερώνεται η εισαγγελία πρωτοδικών.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ που επικαλείται την αστυνομία τα 39 άτομα που προσήχθησαν, στο πλαίσιο των ερευνών για το περιστατικό, αφέθηκαν ελεύθερα.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση από το νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» για την κατάσταση των τραυματιών που διακομίστηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, ένας 20χρόνος φέρει κάταγμα κεφαλής κερκίδας, καθώς και κακώσεις κεφαλής και θώρακος, και θα παραμείνει για νοσηλεία.

Συνολικά, όπως διευκρινίστηκε από το νοσοκομείο (σε συνέχεια προηγούμενης ενημέρωσης που αναφερόταν σε έξι τραυματίες), διακομίστηκαν επτά τραυματίες. Πρόκειται για τέσσερις άνδρες και τρεις γυναίκες, 19 έως 27 ετών.

Οι πέντε εξ αυτών φέρουν κακώσεις άκρων (άνω, κάτω ή και τα δύο) και εκχυμώσεις. Ένας 27χρονος φέρει κακώσεις άκρων, κεφαλής και θώρακα. Πέραν του 20χρονου οι τραυματίες δε χρήζουν νοσηλείας.