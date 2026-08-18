Αυτοψίες στις πληγείσες περιοχές: Πόσα κτίρια βρέθηκαν «κόκκινα» - Την Τετάρτη η συνέχεια στη Μάνη

Οι αυτοψίες των κτιρίων που επλήγησαν στη Δημοτική Κοινότητα Αιαντείου του Δήμου Σαλαμίνας ολοκληρώθηκαν, με τα κλιμάκια των μηχανικών της ΓΔΑΕΦΚ να πραγματοποιούν τους απαιτούμενους ελέγχους και να προχωρούν στην κατηγοριοποίηση των κτιρίων, ανάλογα με τον βαθμό των ζημιών.

Συνολικά, στο Αιάντειο καταγράφηκαν 22 κτίρια, εκ των οποίων 7 χαρακτηρίστηκαν πράσινα, 10 κίτρινα και 5 κόκκινα.

Αναλυτικά:

Κατοικίες : 16 κτίρια, εκ των οποίων 7 πράσινα, 6 κίτρινα και 3 κόκκινα.

: 16 κτίρια, εκ των οποίων 7 πράσινα, 6 κίτρινα και 3 κόκκινα. Επαγγελματικοί χώροι : 3 κτίρια, εκ των οποίων 3 κίτρινα.

: 3 κτίρια, εκ των οποίων 3 κίτρινα. Ιεροί Ναοί – Δημόσια Κτίρια : δεν καταγράφηκε πληγέν κτίριο.

: δεν καταγράφηκε πληγέν κτίριο. Λοιπά κτίρια, όπως αποθήκες, στάβλοι κ.λπ.: 3 κτίρια, εκ των οποίων 1 κίτρινο και 2 κόκκινα.

427 αυτοψίες σε όλη τη χώρα

Η επιχειρησιακή ετοιμότητα της Κρατικής Αρωγής και των αρμόδιων υπηρεσιών αποτυπώνεται και στον αριθμό των αυτοψιών που πραγματοποιήθηκαν μέσα στις τελευταίες ημέρες.

Τα κλιμάκια των αρμόδιων υπηρεσιών πραγματοποίησαν 427 αυτοψίες σε πληγείσες περιοχές της χώρας μέσα σε μια εβδομάδα, μετακινούμενα ανάλογα με τις ανάγκες που προέκυψαν σε κάθε περιοχή.

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Οι 427 αυτοψίες κατανέμονται ως εξής:

Αχαΐα – Δήμοι Αιγιαλείας και Δυτικής Αχαΐας: 19 αυτοψίες, εκ των οποίων 3 πράσινα, 16 κίτρινα και κανένα κόκκινο κτίριο.

– Δήμοι Αιγιαλείας και Δυτικής Αχαΐας: 19 αυτοψίες, εκ των οποίων 3 πράσινα, 16 κίτρινα και κανένα κόκκινο κτίριο. Αργολίδα – Δήμος Άργους-Μυκηνών: 14 αυτοψίες, εκ των οποίων 2 πράσινα, 10 κίτρινα και 2 κόκκινα.

– Δήμος Άργους-Μυκηνών: 14 αυτοψίες, εκ των οποίων 2 πράσινα, 10 κίτρινα και 2 κόκκινα. Βοιωτία – Δήμος Θηβαίων: 14 αυτοψίες, εκ των οποίων 1 πράσινο, 6 κίτρινα και 7 κόκκινα.

– Δήμος Θηβαίων: 14 αυτοψίες, εκ των οποίων 1 πράσινο, 6 κίτρινα και 7 κόκκινα. Δυτική Αττική – Δήμοι Μάνδρας-Ειδυλλίας και Μεγαρέων: 293 αυτοψίες, εκ των οποίων 93 πράσινα, 89 κίτρινα και 111 κόκκινα.

– Δήμοι Μάνδρας-Ειδυλλίας και Μεγαρέων: 293 αυτοψίες, εκ των οποίων 93 πράσινα, 89 κίτρινα και 111 κόκκινα. Ρέθυμνο – Δήμοι Αγίου Βασιλείου και Σητείας: 70 αυτοψίες, εκ των οποίων 31 πράσινα, 14 κίτρινα και 25 κόκκινα.

– Δήμοι Αγίου Βασιλείου και Σητείας: 70 αυτοψίες, εκ των οποίων 31 πράσινα, 14 κίτρινα και 25 κόκκινα. Φωκίδα – Δήμοι Δελφών και Δωρίδος: 17 αυτοψίες, εκ των οποίων 1 πράσινο, 10 κίτρινα και 6 κόκκινα.

Στο σύνολο των 427 αυτοψιών, 131 αφορούσαν πράσινα κτίρια, 145 κίτρινα και 151 κόκκινα.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 311 επανέλεγχοι κατοικιών, με την κατανομή ανά περιοχή να έχει ως εξής:

Αχαΐα – Δήμοι Αιγιαλείας και Δυτικής Αχαΐας: 3 κατοικίες — 1 πράσινη και 2 κίτρινες.

– Δήμοι Αιγιαλείας και Δυτικής Αχαΐας: 3 κατοικίες — 1 πράσινη και 2 κίτρινες. Αργολίδα – Δήμος Άργους-Μυκηνών: 5 κατοικίες — 2 πράσινες, 1 κίτρινη και 2 κόκκινες.

– Δήμος Άργους-Μυκηνών: 5 κατοικίες — 2 πράσινες, 1 κίτρινη και 2 κόκκινες. Βοιωτία – Δήμος Θηβαίων: 4 κατοικίες — 1 πράσινη και 3 κίτρινες.

– Δήμος Θηβαίων: 4 κατοικίες — 1 πράσινη και 3 κίτρινες. Δυτική Αττική – Δήμοι Μάνδρας-Ειδυλλίας και Μεγαρέων: 261 κατοικίες — 92 πράσινες, 68 κίτρινες και 101 κόκκινες.

– Δήμοι Μάνδρας-Ειδυλλίας και Μεγαρέων: 261 κατοικίες — 92 πράσινες, 68 κίτρινες και 101 κόκκινες. Ρέθυμνο – Δήμοι Αγίου Βασιλείου και Σητείας: 28 κατοικίες — 13 πράσινες, 5 κίτρινες και 10 κόκκινες.

– Δήμοι Αγίου Βασιλείου και Σητείας: 28 κατοικίες — 13 πράσινες, 5 κίτρινες και 10 κόκκινες. Φωκίδα – Δήμοι Δελφών και Δωρίδος: 10 κατοικίες — 1 πράσινη, 6 κίτρινες και 3 κόκκινες.

Συνολικά, στους επανελέγχους των κατοικιών καταγράφηκαν 110 πράσινες, 85 κίτρινες και 116 κόκκινες κατοικίες.

Συνεχίζονται αύριο οι αυτοψίες στη Μάνη

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία καταγραφής και αποτίμησης των επιπτώσεων από την πλημμύρα που έπληξε την Ανατολική Μάνη στις 15 Αυγούστου 2026.

Στον Δήμο Ανατολικής Μάνης και συγκεκριμένα στη Δημοτική Κοινότητα Οιτύλου, τα κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ) πραγματοποίησαν συνολικά 27 αυτοψίες, προκειμένου να καταγραφεί με ακρίβεια η κατάσταση των κτιρίων και να αποτυπωθούν οι ζημιές που προκλήθηκαν.

Από τις αυτοψίες προέκυψαν:

12 πράσινα κτίρια

8 κίτρινα κτίρια

0 κόκκινα κτίρια

Παράλληλα, στους επαγγελματικούς χώρους καταγράφηκαν 5 πράσινα και 1 κίτρινο κτίριο, χωρίς να εντοπιστεί κανένα κόκκινο κτίριο.