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Η σύγχρονη πραγματικότητα: Είδαν καρχαρία στα ρηχά στη Βοιωτία και έβγαλαν κινητό

Ο καρχαρίας έκανε την εμφάνισή του στην παραλία Σαράντη Βοιωτίας, με τους λουόμενους να καταγράφουν τις σκηνές.

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Καρχαρίας
Καρχαρίας | Φωτ. Αρχείου: Unsplash
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Αναστάτωση επικράτησε το απόγευμα της Δευτέρας (16/06), στην παραλία Σαράντη Βοιωτίας μετά την εμφάνιση καρχαρία στα ρηχά.

Λουόμενοι είδαν τον καρχαρία να κινείται στο σημείο και όσοι ήταν μέσα στη θάλασσα βγήκαν, για λόγους αυτοπροστασίας. 

Παρότι αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που λαμβάνει χώρα ανάλογο περιστατικό, οι παριστάμενοι έβγαλαν τα κινητά τους τηλέφωνα για να καταγράψουν τις σκηνές.

Το βίντεο, που δημοσιεύεται από το evima.gr, διακρίνεται μέσα στο νερό το πτερύγιό του. 

 

Ειδικοί αναφέρουν πως οι εμφανίσεις σε θάλασσες της Μεσογείου και ειδικότερα στα ρηχά έχουν να κάνουν με αναζήτηση τροφής ή συνδέονται με αλλαγές στις θαλάσσιες συνθήκες.

Παράλληλα, καλούν τους λουόμενους σε ηρεμία καθώς είναι εξαιρετικά σπάνια τα περιστατικά επίθεσης και ζητούν ήρεμη απομάκρυνση από το νερό σε περίπτωση θέασής του καρχαρία

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