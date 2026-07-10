Οι δράστες ήταν λίγα μέτρα μακριά από την οικία Νέστορα: Τρεις συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη και Χανιά

Ραγδαία τροπή έχουν πάρει οι έρευνες των Αρχών για την υπόθεση της Βάγιας Νέστορα, η οποία έχασε τη ζωή της μετά την εμπρηστική επίθεση που σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη.

Η Ελληνική Αστυνομία προχώρησε σε τρεις συλλήψεις, σε Θεσσαλονίκη και Κρήτη, στο πλαίσιο της μεγάλης επιχείρησης για τον εντοπισμό των ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται στην επίθεση.

Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Κοντά στο σπίτι της Νέστορα οι χώροι διαμονής των συλληφθέντων

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, τα άτομα που συνελήφθησαν φέρονται να διέμεναν σε κατοικίες που βρίσκονταν σε μικρή απόσταση από το σπίτι της Βάγιας Νέστορα.

Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο οι δράστες να κινήθηκαν πεζοί μέχρι το σημείο της επίθεσης, καθώς η διαδρομή από την κατοικία όπου φέρονται να βρίσκονταν έως το σπίτι της 59χρονης γυναίκας υπολογίζεται ότι διαρκούσε περίπου τρία λεπτά.

Η ταχύτητα με την οποία πραγματοποιήθηκαν οι συλλήψεις αποτέλεσε βασική προτεραιότητα για τις Αρχές, ώστε να συγκεντρωθούν όλα τα στοιχεία και να αποδοθούν ευθύνες για την τραγική κατάληξη της επίθεσης.

Ποιοι είναι οι τρεις άνθρωποι που συνελήφθησαν

Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται δύο άνδρες και μία γυναίκα. Η 26χρονη που συνελήφθη είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές, καθώς το 2022 είχε καταδικαστεί και φυλακιστεί ως μέλος αναρχικής οργάνωσης. Η υπόθεσή της αφορούσε, μεταξύ άλλων, επίθεση με γκαζάκια στο Ίδρυμα Εθνικού και Θρησκευτικού Προβληματισμού.

Ο 29χρονος φέρεται, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, να είχε σχέση με τον αντιεξουσιαστικό χώρο και να είχε απασχολήσει τις Αρχές για υποθέσεις εμπρηστικών ενεργειών. Κατά το παρελθόν είχε προσαχθεί για ανάλογες υποθέσεις.

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Ο τρίτος συλληφθείς, ηλικίας 24 ετών, φέρεται να είναι ο ιδιοκτήτης του σπιτιού όπου κατέφυγαν μετά την εμπρηστική επίθεση.

Οι Αρχές εξετάζουν τον ρόλο του καθενός στην υπόθεση, ενώ από τα μέχρι τώρα δεδομένα προκύπτει ότι ο 29χρονος και η 26χρονη είναι τα πρόσωπα που φέρονται να επέβαιναν σε μηχανάκι και να προχώρησαν στην τοποθέτηση και ενεργοποίηση του εμπρηστικού μηχανισμού.

Η οικογένεια ζητά δικαιοσύνη χωρίς νέα ένταση

Την ίδια στιγμή, η οικογένεια της Βάγιας Νέστορα ζητά η υπόθεση να οδηγηθεί στη Δικαιοσύνη, χωρίς να υπάρξουν αντιδράσεις που θα οδηγήσουν σε νέες εντάσεις ή καταστροφές.

Η Αφροδίτη Νέστορα, κόρη της άτυχης γυναίκας, τόνισε πως επιθυμία της οικογένειας είναι να ακολουθηθεί η δικαστική οδός και να αποδοθούν ευθύνες μέσα από μια δίκαιη διαδικασία.

Ο πατέρας της μίλησε στο «Live News» για τη σύλληψη των φερόμενων δραστών, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την εξέλιξη των ερευνών.

«Η αλήθεια είναι με χαροποίησε η επιτυχία της Ελληνικής Αστυνομίας και την συγχαίρω γι’ αυτό που έκανε. Τους βρήκε γρήγορα. Εγώ δεν φανταζόμουνα ότι θα τους έβρισκε τόσο γρήγορα. Είναι μία ηθική ικανοποίηση για τη γυναίκα μου που έφυγε τόσο άδικα από τους ανθρώπους αυτούς, που για μένα είναι δολοφόνοι.

Μεγάλη επιτυχία και ευχαριστώ και την Πολιτεία και την κυβέρνηση και για τη συμπαράσταση όλη που έκαναν στην οικογένειά μου και σε μένα και στην Αφροδίτη. Και τους ανθρώπους που μας συμπαραστάθηκαν από όλη την Ελλάδα πιστεύω. Σας ευχαριστώ θερμά».