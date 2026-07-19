Η «μαφία» των αγρών στη Μεσσηνία: Πυροσβέστης και πρόεδρος έκαιγαν χωράφια και «έτρωγαν» από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ενώπιον των δικαστικών αρχών της Καλαμάτας αναμένεται να οδηγηθούν οι τρεις συλληφθέντες που κατηγορούνται για σειρά εμπρησμών στη Μεσσηνία, λειτουργώντας ως σπείρα εκβιασμών.

Ανάμεσά τους βρίσκονται ένας εν ενεργεία κοινοτάρχης, ο αδελφός του και ένας πυροσβέστης πενταετούς υποχρέωσης, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε κατ’ εξακολούθηση εμπρησμούς, ενώ αντιμετωπίζουν και κατηγορίες για εκβιασμούς.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι κατηγορούμενοι είχαν την ευθύνη της διανομής του αρδευτικού νερού και φέρονται να ζητούσαν έως και 100 ευρώ ανά «κεφάλι» από αγρότες προκειμένου να κατευθύνουν το νερό προς τα χωράφια τους.

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Κατά το κατηγορητήριο, όσοι δεν ανταποκρίνονταν στις απαιτήσεις τους γίνονταν στόχος εκβιασμών, πυρπολούσαν τα χωράφια τους με ελιές ή άλλες καλλιέργειες, με τις πυρκαγιές να επεκτείνονται σε δασικές περιοχές.

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Στους συλληφθέντες αποδίδονται εμπρησμοί σε αγροτικές εκτάσεις, αποθήκες και αγροικίες, καθώς και καταστροφές ή κλοπές αγροτικού εξοπλισμού και παραγωγής.

Η υπόθεση αφορά τρεις δασικές και τέσσερις αγροτικές πυρκαγιές. Παράλληλα, ερευνάται η πιθανή σύνδεση της δράσης τους με αγροτικές επιδοτήσεις στους κόλπους του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς σύμφωνα με τη δικογραφία φέρονται να εξανάγκαζαν αγρότες να τους παραχωρούν ή να τους εκμισθώνουν αγροτεμάχια, ώστε να τα δηλώνουν οι ίδιοι και να λαμβάνουν τις σχετικές ενισχύσεις.

Η έρευνα διήρκεσε περίπου δύο χρόνια και βασίστηκε σε καταθέσεις μαρτύρων, στοιχεία από τα περιστατικά, πληροφοριακό υλικό, τεχνική επιτήρηση των υπόπτων και νόμιμη παρακολούθηση επικοινωνιών. Μετά την υποβολή της δικογραφίας στην Εισαγγελία εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης, τα οποία εκτελέστηκαν ταυτόχρονα με κατ' οίκον έρευνες.

Για την ίδια υπόθεση κατηγορείται ακόμη ένας αγρότης για αδικήματα πλημμεληματικού χαρακτήρα.