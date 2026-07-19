Συλληφθέντες για εμπρησμούς στη Μεσσηνία: Πώς εκβίαζαν αγρότες για το νερό και για παράνομες επιδοτήσεις

Τη στιγμή που ο πυροσβέστης, ο κοινοτάρχης και ο αδελφός και συνεργός του έχουν πάρει προθεσμία για απολογία από τον εισαγγελέα, νέα δεδομένα έρχονται στο φως για τη μαφιόζικη δράση τους σε χωριά στη Μεσσηνία.

Ίσως το πιο εξοργιστικό από την εγκληματική δράση των ανδρών, που δρούσαν ως σπείρα εμβιαστών, είναι το γεγονός πως ευθύνονται φερόμενα για 7 διαφορετικές πυρκαγιές στον Νομό, τις οποίες είχαν βάλει για να απειλήσουν τοπικούς παραγωγούς.

Την Τετάρτη 22 Ιουλίου, θα οδηγηθούν εκ νέου ενώπιον του εισαγγελέα, προκειμένου να απολογηθούν, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, υποστηρίζουν ότι δεν έχουν καμία σχέση με τις πράξεις που τους αποδίδονται και αρνούνται οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση.

Μεσσηνία: Κατέκαψαν την περιοχή για τον «παρά»

Η υπόθεση εξιχνιάστηκε ύστερα από πολύμηνη έρευνα της Δ.Α.Ε.Ε., με τη συνδρομή του Ανακριτικού Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) Μεσσηνίας, ενώ οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν επιπλέον κατηγορίες για εκβιασμούς, διακεκριμένες φθορές και κλοπές.

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Οι τρεις κατηγορούνται για 7 φωτιές που είχαν βάλει φερόμενα εσκεμμένα, το 2024 και το 2025, εκ των οποίων τρεις σε δασικές και τέσσερις σε αγροτικές εκτάσεις.

Μάλιστα οι συγκεκριμένες εστίες είχαν πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις, οδηγώντας σε εκτεταμένες επιχειρήσεις της πυροσβεστικής, σημαντικές οικονομικές απώλειες και βαρύ περιβαλλοντικό αντίκτυπο.

Παράλληλα, αντιμετωπίζουν κατηγορίες για εκβιασμούς, διακεκριμένες φθορές και κλοπές, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται, καθώς εξετάζεται η ενδεχόμενη εμπλοκή τους και σε άλλες πυρκαγιές που έχουν εκδηλωθεί τα τελευταία χρόνια στην ευρύτερη περιοχή του Βλαχόπουλου και της Μεταμόρφωσης.

Οι κατηγορούμενοι φέρονται να εκμεταλλεύονταν τη διαχείριση του αρδευτικού νερού στην περιοχή, απαιτώντας χρήματα από αγρότες, έως και 100 ευρώ ανά άτομο, για να στρέφουν το νερό προς τις καλλιέργειές τους.

Όσοι δεν συμμορφώνονταν, σύμφωνα με τις Αρχές, γίνονταν στόχος απειλών, εμπρησμών, αλλά και καταστροφών ή κλοπών αγροτικού εξοπλισμού.

Παράλληλα, η υπόθεσή τους φέρεται να εισρέει και σε αυτή των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, αφού μέρος της εκβιαστικής τους δράσης φέρεται να στόχευε στην παράνομη ιδιοποίηση εκτάσεων άλλων αγροτών, για να τις δηλώνουν ως δικές τους και να δρέπουν τα ευρωπαϊκά κονδύλια.