Βάρκιζα: Ο Δήμος διαψεύδει την είδηση τραυματισμού λουόμενης από λαγοκέφαλο

Σε διάψευση των δημοσιευμάτων που κυκλοφόρησαν στα μέσα ενημέρωσης και αφορούσαν τον τραυματισμό λουόμενης από λαγοκέφαλο σε παραλία της Βάρκιζας, προχώρησε ο Δήμος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου, υπήρξε άμεση επικοινωνία με το αρμόδιο Λιμεναρχείο, τις τοπικές υγειονομικές δομές, την Πολιτική Προστασία και τις συναρμόδιες υπηρεσίες, προκειμένου να διαπιστωθεί αν αληθεύει η είδηση. Μετά από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, δεν υπήρξε επιβεβαίωση του συγκεκριμένου περιστατικού.

Όπως επισημαίνεται, μέχρι στιγμής καμία αρμόδια αρχή δεν έχει καταγράψει ή επιβεβαιώσει γεγονός που να συνδέεται με τον φερόμενο τραυματισμό.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται επίσης πως οι πολίτες πρέπει να επιδεικνύουν ψυχραιμία και να αξιολογούν με προσοχή πληροφορίες που δεν έχουν επιβεβαιωθεί, καθώς η αναπαραγωγή μη διασταυρωμένων ειδήσεων μπορεί να προκαλέσει αδικαιολόγητη ανησυχία και να επηρεάσει την εικόνα της περιοχής.

Η ανακοίνωση του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης για τις αναφορές για επίθεση λαγοκέφαλου σε λουόμενη:

«Σχετικά με δημοσιεύματα που αναπαράγονται σήμερα σε μέσα ενημέρωσης και αφορούν δήθεν τραυματισμό λουόμενης από λαγοκέφαλο σε παραλία της Βάρκιζας, ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ενημερώνει τους πολίτες ότι προχώρησε άμεσα σε επικοινωνία με το αρμόδιο Λιμεναρχείο, τις τοπικές υγειονομικές δομές, την Πολιτική Προστασία του Δήμου και τις συναρμόδιες υπηρεσίες, χωρίς να προκύπτει οποιαδήποτε επιβεβαίωση του συγκεκριμένου περιστατικού.

Μέχρι αυτή τη στιγμή, καμία αρμόδια αρχή δεν έχει καταγράψει ή επιβεβαιώσει το συμβάν που περιγράφεται στα σχετικά δημοσιεύματα.

Ο Δήμος παρακολουθεί διαρκώς ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια των λουομένων και βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες. Σε περίπτωση που προκύψει οποιοδήποτε περιστατικό το οποίο χρήζει ενημέρωσης του κοινού, οι πολίτες θα ενημερωθούν άμεσα και υπεύθυνα από τις επίσημες πηγές.

Παράλληλα, καλούμε τους πολίτες να επιδεικνύουν ψυχραιμία και να αξιολογούν με προσοχή πληροφορίες που αναπαράγονται χωρίς επίσημη επιβεβαίωση. Η διάδοση μη διασταυρωμένων πληροφοριών μπορεί να προκαλέσει αδικαιολόγητη ανησυχία και να πλήξει αδικαιολόγητα την εικόνα της περιοχής.

Υπενθυμίζεται ότι η παρουσία λαγοκέφαλων στις ελληνικές θάλασσες είναι ένα υπαρκτό φαινόμενο που παρακολουθείται από τις αρμόδιες αρχές και την επιστημονική κοινότητα.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις μέχρι σήμερα επίσημες πληροφορίες, δεν υπάρχει κανένας λόγος πανικού για τους λουόμενους, ενώ οι πολίτες οφείλουν να ακολουθούν τις γενικές οδηγίες ασφαλείας και να ενημερώνουν άμεσα τις αρμόδιες αρχές σε περίπτωση που παρατηρήσουν οτιδήποτε ασυνήθιστο.

Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης θα συνεχίσει να ενημερώνει υπεύθυνα και έγκαιρα τους πολίτες για κάθε θέμα που αφορά τη δημόσια ασφάλεια και την προστασία των λουομένων».