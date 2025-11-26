Βαρύ πένθος στο Τυμπάκι για τον αδικοχαμένο στρατιώτη: Την Παρασκευή η κηδεία του 19χρονου

Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία στο Τυμπάκι της Κρήτης για τον τραγικό θάνατο του 19χρονου στρατιώτη, που έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια άσκησης στο πεδίο βολής Αφάντου στη Ρόδο.

Το δυστύχημα συνέβη όταν αμυντική χειροβομβίδα εξερράγη ενώ ο νεαρός στρατιωτικός συμμετείχε στη διαδικασία χειρισμού και ελέγχου οπλισμού.

Η έκρηξη είχε ως αποτέλεσμα τον ακαριαίο θάνατο του 19χρονου, ενώ ένας 39χρονος επιλοχίας – πατέρας δύο παιδιών – τραυματίστηκε σοβαρά και υποβλήθηκε σε ακρωτηριασμό.

Ο τραυματίας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Νοσοκομείο Ρόδου, όπου οι γιατροί καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για τη σταθεροποίησή του.

Η είδηση βύθισε στο σοκ τη Μεσαρά, με συγγενείς, φίλους και την αδελφή του άτυχου στρατιωτικού να αδυνατούν να πιστέψουν πως ο 19χρονος, που είχε ολόκληρη τη ζωή μπροστά του, χάθηκε τόσο ξαφνικά, όπως αναφέρει το neakriti.gr/

Ιδιαίτερα συγκινητικές είναι οι αναρτήσεις του πατέρα του, στελέχους του Λιμενικού στη Μεσαρά, ο οποίος δημόσια εξέφραζε πάντα την υπερηφάνεια του για τον γιο του, το «καμάρι» του όπως τον αποκαλούσε.

Ο νεαρός είχε ολοκληρώσει τη στρατιωτική του θητεία και πρόσφατα είχε γίνει Επαγγελματίας Οπλίτης, εξασφαλίζοντας τη μονιμοποίησή του στις Ένοπλες Δυνάμεις. Μετά τη βασική του εκπαίδευση στη Λαμία, ειδικεύτηκε ως πυροτεχνουργός και πριν από λίγες ημέρες είχε τοποθετηθεί στη Ρόδο.

Η άσκηση στην οποία συμμετείχε ήταν από τις πρώτες του στη νέα του μονάδα και αποδείχθηκε μοιραία.

Η κηδεία του 19χρονου θα γίνει την Παρασκευή 28/11, στις 11:00 το πρωί, στον Ιερό Ναό Αγίου Τίτου στο Τυμπάκι.