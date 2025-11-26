Με απόφαση του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, κηρύσσεται από τις 26/11 έως και τις 28/11 τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις για τον θάνατο του ΕΠΟΠ στρατιώτη κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης εκπαιδευτικής δραστηριότητας βολής στη Ρόδο.

Νωρίτερα, ο Νίκος Δένδιας εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για τον θάνατο του 19χρονου ΕΠΟΠ στρατιώτη κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης εκπαιδευτικής άσκησης βολής.

Με ανάρτησή του στο Χ, ο υπουργός ανέφερε ότι «η σκέψη μας βρίσκεται στην οικογένειά του και στους συναδέλφους του», εκφράζοντας τα ειλικρινή του συλλυπητήρια. Παράλληλα, ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στον ΕΠΟΠ επιλοχία που τραυματίστηκε στο ίδιο περιστατικό.

Διαβάστε ακόμα: Συγκλονίζει ο πατέρας του 19χρονου φαντάρου που σκοτώθηκε στη Ρόδο: «Το πρωί που μιλήσαμε ήταν χαρούμενος»

Ο πατέρας, μιλώντας στην εκπομπή «Live News» του Mega αφού έκανε γνωστό ότι έμαθε για τον τραγικό χαμό του γιού του από τον διοικητή, δήλωσε: «Το παιδί δυστυχώς έφυγε. Ήταν μια άσκηση να κάνει ο γιος μου το πρωί και από ότι μου είπαν μια χειροβομβίδα εξερράγη, πήγαν να τη δουν με έναν άλλο πυροτεχνουργό και ο γιος μου ήταν καινούργιος, δεύτερη μέρα πήγε στη μονάδα εκεί πέρα, δεύτερη μέρα.

Εχθές έφυγα και εγώ από την Ρόδο. Και θα ξαναπάω να τον φέρω τώρα στην κούτα. Καινούργιος ήταν, πήγαινε για εκπαίδευση.

Ήταν χαρούμενος το πρωί όταν είχαμε μιλήσει. Εννιά παρά τέταρτο. Και μου ήταν χαρούμενος.

Δεκαεννιά χρονών. Ίδια ηλικία με τον ξάδελφό του 19 χρονών, τώρα εντάξει τι να σας πω».

Τα σενάρια που εξετάζονται για την τραγωδία στη Ρόδο

Σύμφωνα με τη «Δημοκρατική», το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (26/11) στο πλαίσιο άσκησης με πραγματικά μέσα. Κατά τη μεταχείριση αμυντικής χειροβομβίδας σημειώθηκε έκρηξη σε πολύ μικρή απόσταση από το προσωπικό. Οι πρώτες ενδείξεις συγκλίνουν σε σφάλμα χειρισμού και πρόωρη ενεργοποίηση, σενάριο που εξετάζεται από τα αρμόδια κλιμάκια.

Το πλήγμα ήταν ασύμμετρο καθώς ο 19χρονος βρέθηκε στο κέντρο της ωστικής και θραυσματικής δράσης, ενώ ο 39χρονος υπέστη ακρωτηριασμό από τον αγκώνα και εκτεταμένα θραύσματα σε κορμό και άκρα.

Κλιμάκιο διακομιδής ενήργησε σε ελάχιστο χρόνο για την απομάκρυνση των δύο στρατιωτικών από την περιοχή των Αφάντου. Στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου ο 19χρονος διαπιστώθηκε νεκρός.

Αν και η πλήρης τεχνική αποτίμηση απαιτεί πραγματογνωμοσύνη, τα μέχρι τώρα στοιχεία, σύμφωνα με τη «Δημοκρατική» δείχνουν ότι η έκρηξη συνδέεται με αμυντική χειροβομβίδα που εξερράγη κατά τον χειρισμό της.

Σε τέτοιες διαδικασίες κρίσιμες παράμετροι είναι η ακολουθία ενεργειών, η κατάσταση του υλικού, οι περιβαλλοντικές συνθήκες, καθώς και η ακριβής διάταξη των στελεχών στο πεδίο.

Η διερεύνηση οφείλει να φωτίσει αν υπήρξε αστοχία υλικού, ανθρώπινο λάθος, ή συνδυασμός παραγόντων. Η τυποποίηση των αποστάσεων ασφαλείας, η χρήση μέσων προστασίας και η ορθή εποπτεία από εξειδικευμένους πυροτεχνουργούς αποτελούν σημεία που αναμένεται να ελεγχθούν εξονυχιστικά.