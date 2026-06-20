Βελτιωμένη η εικόνα στη φωτιά στην Κάρυστο: Ζημιές σε υποσταθμό της ΔΕΗ

Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς στην Κάρυστο της Εύβοιας, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και τοπικών αξιωματούχων.

Όπως δήλωσε στο evima.gr ο δήμαρχος Καρύστου Λευτέρης Ραβιόλος, η φωτιά παρουσιάζει καλύτερη εικόνα καθώς δεν φαίνεται όπως είπε να υπάρχει ενεργό μέτωπο αυτή την ώρα.

Ωστόσο, γίνεται γνωστό πως οι φλόγες πέρασαν μέσα από υποσταθμό της ΔΕΗ στους Ραπταίους, με αποτέλεσμα να υπάρξει διακοπή ρεύματος.

Φωτιά στην Εύβοια | evima.gr

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και συγκεκριμένα 120 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ης, της 10ης και της 20ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 35 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν περιοδικά 9 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους.

Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Σύμφωνα με ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι που δυσκολεύουν το έργο της κατάσβεσης.

Ιδιαίτερες δυσκολίες αντιμετωπίζουν τα εναέρια μέσα είτε λόγω αναταράξεων είτε λόγω εμποδίων στις ρίψεις αφού στην περιοχή υπάρχουν καλώδια υψηλής τάσης και ανεμογεννήτριες.

Σύμφωνα με ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, τα εναέρια μέσα θα επιχειρούν μέχρι το τελευταίο φως προκειμένου να διευκολύνουν κατά το δυνατόν τις επίγειες δυνάμεις που θα παραμείνουν στην περιοχή της πυρκαγιάς και κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Σημειώνεται ότι εκδόθηκαν 2 μηνύματα από το 112, το πρώτο στις 17:05 για ετοιμότητα στις περιοχές Μεσοχώρια και Ραπταίοι και το δεύτερο στις 17.58 για απομάκρυνση από τις περιοχές Μεσοχώρια και Ραπταίοι προς Στύρα.