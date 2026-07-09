Βγήκαν ξανά οι ομπρέλες στην Αθήνα - Σε ποιες περιοχές αναμένονται βροχές

Την εμφάνισή τους έκαναν ξανά οι ομπρέλες στην Αθήνα, στην οποία άρχισαν να εκδηλώνονται βροχές, αργά το μεσημέρι της Πέμπτης, όπως είχαν προβλέψει οι μετεωρολόγοι.

Ο καιρός είναι βροχερός, κατά διαστήματα και σε άλλες περιοχές, πέραν της Αττικής.

Όπως είχε αναφέρει η ΕΜΥ, βροχές αναμένονται σήμερα στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες και το βορειοανατολικό Αιγαίο και από τις προμεσημβρινές ώρες στην Εύβοια και την ανατολική Στερεά, καθώς και στην Αττική. Τα φαινόμενα, ωστόσο, θα υποχωρήσουν όσο θα πλησιάζει το βράδυ.

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Ο καιρός της Παρασκευής

Την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026, σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, αναμένονται λίγα φαινόμενα κατά τόπους. Φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες. Άνεμοι έως 5 μποφόρ στο Αιγαίο.

Πιο αναλυτικά, έως το πρωί αναμένονται τοπικές νεφώσεις κυρίως στη Θεσσαλία, στην Ανατολική Στερεά και στο Κεντρικό Αιγαίο. Στη συνέχεια τοπικές νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα ηπειρωτικά και στην Κρήτη. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν έως το πρωί στην Ανατολική Θεσσαλία και Στερεά και στη συνέχεια στην Στερεά, στην Πελοπόννησο και στα ορεινά της Κρήτης.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 15 έως 29 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 17 έως 34, στη Θεσσαλία από 21 έως 35, στην Ήπειρο από 18 έως 32, στη Στερεά από 20 έως 35, στην Πελοπόννησο από 15 έως 33, στα νησιά του Ιονίου από 19 έως 33, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 18 έως 33, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα από 20 έως 32, και στην Κρήτη από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ όμως από το απόγευμα στον Θερμαϊκό και στις θαλάσσιες περιοχές πέριξ των Σποράδων της Χαλκιδικής και της Θάσου θα στραφούν σε νότιους 2 έως 4 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών έως το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις έως το πρωί. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ όμως από το μεσημέρι θα γίνουν νότιοι ίδιας έντασης. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου.