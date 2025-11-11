Βοιωτία: Έψαχναν με silver alert τον άνδρα που βρέθηκε απανθρακωμένος και δεμένος με χειροπέδες

Απαντήσεις στα ερωτήματα που απασχολούν τις Αρχές σχετικά με την ταυτότητα της απανθρακωμένης σορού που βρέθηκε στα Σκούρτα Βοιωτίας αναμένονται εντός της ημέρας, με τη διαδικασία της εξέτασης DNA να βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η σορός εντοπίστηκε το περασμένο Σάββατο στα πίσω καθίσματα ενός καμένου Ι.Χ., το οποίο βρέθηκε σε ερημική αγροτοδασική περιοχή.

Σύμφωνα με αλβανικά μέσα ενημέρωσης, το θύμα φέρεται να είναι ο 27χρονος Σούλο Χάλιλι, υπήκοος Αλβανίας, με καταγωγή από το Τεπελένι. Ο νεαρός άνδρας είχε εξαφανιστεί από τη Χαλκίδα –όπου διέμενε μόνιμα– το απόγευμα της 4ης Νοεμβρίου. Από τότε δεν είχε δώσει σημεία ζωής, ενώ το κινητό του τηλέφωνο παρέμενε απενεργοποιημένο. Το όχημά του είχε εντοπιστεί εγκαταλελειμμένο στα Βίλια Αττικής.

Η εξαφάνισή του δηλώθηκε στη Γραμμή Ζωής το βράδυ της 9ης Νοεμβρίου και, αφού συγκεντρώθηκαν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ενεργοποιήθηκε ο Κοινωνικός Συναγερμός Silver Alert για τον εντοπισμό του.

Οι συνθήκες του εγκλήματος

Λόγω της κατάστασης της σορού, ακόμη και η ταυτοποίηση του φύλου ήταν αρχικά αδύνατη. Το στοιχείο που οδήγησε τις Αρχές στο συμπέρασμα πως πρόκειται για εγκληματική ενέργεια ήταν οι χειροπέδες που βρέθηκαν στο σώμα, σε τέτοια θέση ώστε να υποδηλώνουν ότι το θύμα είχε δεθεί πισθάγκωνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας που φέρεται να είναι το θύμα δεν είχε απασχολήσει ποτέ τις αρχές και δεν είχε ποινικό παρελθόν. Περιγράφεται ως εργατικός και χαμηλών τόνων, ωστόσο, όπως αναφέρουν αλβανικά ΜΜΕ, το τελευταίο διάστημα είχε αποκτήσει «νέες παρέες». Οι αστυνομικοί δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο αυτές οι γνωριμίες να σχετίζονται με το έγκλημα, γι’ αυτό και ερευνούν ενδελεχώς το περιβάλλον του.

Το χρονικό της φρίκης

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν κυνηγός εντόπισε το καμένο αυτοκίνητο σε απομονωμένο σημείο κοντά στα Σκούρτα. Πλησιάζοντας, αντίκρισε το απανθρακωμένο σώμα δεμένο με χειροπέδες στο πίσω κάθισμα.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Ανθρωποκτονιών, οι οποίοι εκτιμούν ότι ο φόνος είχε διαπραχθεί αρκετές ώρες πριν την ανεύρεση του οχήματος.

Το αυτοκίνητο, όπως προέκυψε από την έρευνα, είχε κλαπεί από τη Γλυφάδα και έφερε πλαστές πινακίδες από παρόμοιο όχημα στην Κατερίνη. Οι Αρχές θεωρούν ότι οι δράστες είχαν σχεδιάσει προσεκτικά το έγκλημα, με σκοπό να εξαφανίσουν κάθε ίχνος τους.