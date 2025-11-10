Άλυτος γρίφος το έγκλημα στη Βοιωτία: Πρώτα τον εκτέλεσαν και μετά τον έκαψαν

Νέα στοιχεία που οδηγούν σε άγριο και προμελετημένο έγκλημα έρχονται στην επιφάνεια μετά την ιατροδικαστική εξέταση, σε ότι απέμεινε από το άτυχο θύμα που βρέθηκε καμένο σε ερημική ορεινή περιοχή ανάμεσα σε Σκούρτα και Κλειδί Βοιωτίας το μεσημέρι της Παρασκευής (7/11).

Σύμφωνα με το LamiaReport, το θύμα προτού δεθεί και καεί μέσα στο αυτοκίνητο που είχε κλαπεί από περιοχή της Αττικής, είχε πυροβοληθεί τουλάχιστον μια φορά.

Σημαντικό στοιχείο είναι επίσης ότι κατέστη δυνατό να ληφθεί dna και θα μπορέσει να συγκριθεί με γενετικό υλικό από συγγενείς - αρχικά - αγνοουμένων που έχουν δηλωθεί.

Βέβαια επειδή πρόκειται για ανθρωποκτονία, μπορεί να είναι οποιοσδήποτε που «πείραξε» λάθος ανθρώπους. Και αν έχει βαρύ ποινικό μητρώο μπορεί κανείς να μην εκδηλώσει ενδιαφέρον για την ανεύρεσή του, τουλάχιστον επίσημα. Γεγονός είναι ότι είχε ένα βίαιο θάνατο και θα πρέπει να συνεκτιμηθούν όλα τα στοιχεία από τις Αρχές για να φτάσουν στην άκρη του νήματος.

Μήνυμα ή συμβόλαιο θανάτου;

Εξαιτίας του γεγονότος ότι το συγκεκριμένο έγκλημα ήρθε στη δημοσιότητα ελάχιστα 24ωρα μετά τη μαφιόζικη εκτέλεση Λάλα στον Επτάλοφο, κάποιοι έσπευσαν να συνδέσουν τα δύο γεγονότα ως απάντηση. Σε αυτή την περίπτωση όμως ο δολοφόνος ή οι δολοφόνοι δε θα προσπαθούσαν να καλύψουν τα ίχνη τους, αν ήθελαν να στείλουν ένα ιδιαίτερα απειλητικό μήνυμα.

Από την άλλη ο τρόπος δράσης, με κλεμμένο αυτοκίνητο από πολλούς μήνες, στο οποίο μάλιστα είχαν βάλει πινακίδες κυκλοφορίας που αντιστοιχούν σε ένα όχημα ίδιας μάρκας, ίδιου χρώματος από την Κατερίνη, το γεγονός ότι το θύμα ήταν πισθάγκωνα δεμένο με χειροπέδες και πλέον το στοιχείο του πυροβολισμού, παραπέμπουν όλα σε εκτέλεση από επαγγελματίες. Πιθανότατα να ήταν και κάποιο συμβόλαιο θανάτου.

Ωστόσο δε θα πρέπει να μας διαφεύγουν και ακόμη μερικά στοιχεία που δείχνουν ότι ο δράστης και πιθανότερα οι δράστες, είχαν γνώση της περιοχής. Τόσο το ερημικό της τοποθεσίας, σε συνδυασμό με το μοναδικό μονοπάτι που δεν έχει κίνηση αυτό τον καιρό, δείχνει ότι δεν έφτασαν εκεί τυχαία.

Επίσης δεν ήταν τυχαία η εποχή ή η επιλογή να εξαφανίσουν τα ίχνη με φωτιά. Μόλις μια εβδομάδα πριν την αποκάλυψη του φρικτού εγκλήματος, είχε ολοκληρωθεί η αντιπυρική περίοδος, που σημαίνει ότι είχαν μειωθεί οι βάρδιες και τα παρατηρητήρια πυρκαγιών. Ένας, τέτοιας έντασης καπνός, θα φαινόταν χιλιόμετρα μακριά και δε θα περνούσε απαρατήρητος από τις δυνάμεις πυρασφάλειας.

Όσον αφορά το πόσες ημέρες το καμένο αυτοκίνητο βρισκόταν στο σημείο, αυτό δεν έχει προσδιοριστεί με βεβαιότητα αλλά σίγουρα δεν ήταν την ίδια ημέρα που βρέθηκε από τον κυνηγό (7/11). Αν όντως οι δράστες είχαν γνώση της περιοχής, θα γνώριζαν ότι στο σημείο κυκλοφορούν κυνηγοί την Τετάρτη (5/11) που είναι ημέρα και για αγριογούρουνα, οπότε ή έδρασαν αργότερα μέσα στην ημέρα, ή την επομένη για να είναι με το φως της ημέρας και να μη φαίνεται η φωτιά και ο καπνός από μακριά.

Την υπόθεση διερευνά η Δίωξη Οργανωμένου Εγκλήματος που έχει συγκεντρώσει και αξιολογεί όλα τα ευρήματα. Προτεραιότητα φυσικά δίνεται στην ταυτοποίηση του θύματος, ώστε να δείξει και τους πρώτους ύποπτους. Άνθρωποι που θα είχαν λόγους ή κίνητρα για να τον σκοτώσουν και που θα μπορέσει να εξετάσει η αστυνομία. Για αυτό και το βάρος έχει πέσει σε οποιοδήποτε στοιχείο μπορεί να οδηγήσει στην ταυτότητα του νεκρού που μπορεί να μιλήσει και για την ταυτότητα των δολοφόνων του.