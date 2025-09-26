Βοιωτία: Ερωτηματικά σχετικά με την απότομη διακοπή αγωγής της ηλικιωμένης το 2021

Εξελίξεις υπάρχουν στην υπόθεση της 62χρονης, η οποία έθαψε τη μητέρα της σε στάβλο δίπλα από το σπίτι τους για να παίρνει τη σύνταξη, στη Βοιωτία.

Ήδη, διετάχθη περαιτέρω έρευνα ώστε να διαπιστωθεί το πότε πέθανε η μητέρα της 62χρονης. Με βάση τη μαρτυρία του εγγονού της και ενός γιατρού συμπεραίνουμε ότι η ηλικιωμένη ήταν ζωντανή μέχρι και το 2021.

Ο γιατρός που την επισκέφθηκε δείχνει ότι έχει σοβαρές κατακλίσεις, οι οποίες για να μην αποβούν μοιραίες χρειάζονται φροντίδα.

Σύμφωνα με αποκλειστικό του Live News και του Mega, επιθέματα μερικού πάχους που προορίζονται για κατακλίσεις είχαν συνταγογραφηθεί στις 08/04/2021, ενώ είχε το πρόβλημα από τον Ιανουάριο.

Με βάση τα στοιχεία που παρατέθηκαν τον Ιούλιο του 2021 συνταγογραφούνται και επιθέματα ολικού πάχους, γεγονός που δείχνει ότι η κατάσταση της ηλικιωμένης χειροτερεύει.

Στις 17/08 του 2021 είναι η τελευταία συνταγογράφηση. Ερωτηματικά προκαλεί το γεγονός, του απότομου «κοψίματος» της αγωγής της 91χρονης.

Η ηλεκτρονική συνταγογράφηση μάλιστα, δείχνει ότι μετά από την παραπάνω ημερομηνία συνταγογραφούνταν άλλα φάραμακα που όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά θα μπορούσε να είναι και για χρήση της 62χρονης.