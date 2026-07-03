Νέα δεδομένα για τις εμπρηστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη: Και τέταρτο δράστη αναζητούν οι αρχές

Σε πλήρη κινητοποίηση βρίσκεται η Αντιτρομοκρατική για την εξιχνίαση της τριπλής εμπρηστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, εξετάζοντας βίντεο, γενετικό υλικό και τηλεφωνικές επικοινωνίες που ίσως οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των δραστών.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι αρχές εξετάζουν νέα δεδομένα, μαζί και το ενδεχόμενο ύπαρξης τέταρτου εμπλεκόμενου προσώπου, ενώ έχει εντοπιστεί δίκυκλο μικρού κυβισμού στην ευρύτερη περιοχή των επιθέσεων.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, έφτασε το πρωί στη ΓΑΔΘ και αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη κλειστή σύσκεψη με επιτελικά στελέχη της ΕΛ.ΑΣ.

Επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη - Σενάρια για τέταρτο δράστη

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, οι αρχές εκτιμούν ότι στην επίθεση εμπλέκονται τουλάχιστον τρία άτομα, τα οποία φέρεται να κινήθηκαν με δύο δίκυκλα.

Παράλληλα, εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο ύπαρξης και τέταρτου προσώπου, το οποίο πιθανόν είχε υποστηρικτικό ρόλο πριν ή μετά τις επιθέσεις.

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Θεσσαλονίκη: «Αγώνας δρόμου για την ταυτοποίηση»

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, υπογράμμισε ότι οι έρευνες βρίσκονται σε κρίσιμη φάση και εξελίσσονται με ταχύ ρυθμό.

Όπως ανέφερε, η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία έχει ήδη προχωρήσει σημαντικά την έρευνα, ενώ αναμένονται αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια που θα είναι καθοριστικά για την ταυτοποίηση των δραστών.

«Γίνεται πραγματικά ένας αγώνας δρόμου από τους αστυνομικούς, ώστε να φτάσουμε σε όλους τους εμπλεκόμενους. Πιστεύω ότι τις επόμενες ημέρες θα έχουμε αποτελέσματα», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η ίδια τόνισε επίσης ότι οι ενέργειες αυτές «δεν πρόκειται για συμβολικές πράξεις, αλλά για επιθέσεις που μπορούν να κοστίσουν ανθρώπινες ζωές».