Βορίζια: Αρνούνται τις κατηγορίες οι συλληφθέντες για το κύκλωμα με τις απάτες και τους εκβιασμούς

Δηλώσεις, σχετικά με την υπόθεση της εγκληματικής ομάδας που εξαρθρώθηκε και δραστηριοποιούνταν σε εκβιάσεις κατοίκων περιοχής του Ρεθύμνου, αγροτικές φθορές και απάτες σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έκανε η συνήγορος υπεράσπισης των τριών βασικών συλληφθέντων, Θεονύμφη Μπέρκη.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στις δηλώσεις της, μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι οι εντολείς της αρνούνται τις κατηγορίες. « Αρνούμεθα στεντορείως όλα τα αδικήματα. Δεν έχουν τελεστεί από τους ανθρώπους αυτούς.

Όσες περιουσίες, όσα ακίνητα αγροτεμάχια έχουν δηλωθεί αφορούν ενοικιαζόμενα κτήματα και τούτο προκύπτει από τα μισθωτήρια, τα οποία θα κατατεθούν, ενώπιoν των αρμοδίων αρχών» είπε χαρακτηριστικά, ενώ επισήμανε ότι οι κατηγορούμενοι δεν αμφισβητούν τις ιδιοκτησίες των ανθρώπων της περιοχής.

«Δεν μιλάμε και δε νοείται καταπάτηση, ενώ είμαστε διατεθειμένοι να υπογράψουμε οποιοδήποτε έγγραφο, σε οποιονδήποτε θεωρεί ότι εμείς βρισκόμαστε εκεί προκειμένου να καταπατήσουμε την περιουσία του» είπε χαρακτηριστικά η συνήγορός τους, σχολιάζοντας ότι οι κατηγορούμενοι «μένουν εκεί νομίμως».

Επίσης, η Μπέρκη εξέφρασε αντιρρήσεις σχετικά με την έκδοση ενταλμάτων σύλληψης, αναφέροντας ότι οι άνθρωποι αυτοί « ήταν διαθέσιμοι στις αρχές και σκοπός φυγής, που είναι προϋπόθεση για την έκδοση εντάλματος δεν επιβεβαιώνεται και δεν προέκυπτε».

Επίσης, τόνισε ότι οι πράξεις που τους αποδίδονται αφορούν σε περιστατικά του 2021, 2022 και 2023 «οπότε λείπει το στοιχείο της αμεσότητας κινδύνου τέλεσης νέων αδικημάτων».

Μεταξύ άλλων, η συνήγορος υπεράσπισης αναφέρθηκε και στη σύλληψη του ενός από τους τρεις κατηγορουμένους, κατά την έξοδό του από Νοσοκομείο της Αθήνας.

«Για μένα είναι απάνθρωπο ή ιδιαιτέρως σκληρό όταν ο άνθρωπος εξέρχεται από το νοσοκομείο … να αντιμετωπίζει αυτήν εδώ την εικόνα» τόνισε, ενώ σχολίασε πως πρόκειται για άτομο που αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας, έχει εννέα τέκνα και έχει μόνιμο τόπο κατοικίας τα Βορίζια.

«Είναι νομίμως διαμένοντες στην περιοχή των Βοριζίων, είναι διαθέσιμοι στις αρχές και ούτε από κάποιο στοιχείο της δικογραφίας, αλλά ούτε από τα στοιχεία της καθημερινότητας και της προσωπικής τους ζωής, δεν προκύπτει σκοπός φυγής. Αυτά, δηλαδή, τα στοιχεία που θα έπρεπε να υπάρχουν για την έκδοση του εντάλματος σύλληψης» κατέληξε η συνήγορος υπεράσπισης.