Βορίζια: Πώς πιάστηκε στη λεωφόρο Συγγρού ο θείος «νονός» του κυκλώματος - Ραντεβού με τον ανακριτή

Έξω από το Ωνάσειο νοσοκομείο, στη λεωφόρο Συγγρού, συνελήφθη με ένταλμα ο 43χρονος θείος και «νονός» του κυκλώματος από τα Βορίζια, ο οποίος μετήχθη στην Κρήτη.

Οδηγήθηκε κατόπιν το πρωί της Τρίτης στα δικαστήρια Ρεθύμνου, προκειμένου να λάβει προθεσμία για να απολογηθεί ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας, όπως συνέβη χθες και με τους δύο ανιψιούς του, 39 και 44 ετών αντίστοιχα.

Πληροφορίες από γνωστούς του 43χρονου αναφέρουν ότι είχε ταξιδέψει στην Αθήνα για σοβαρό πρόβλημα υγείας, γι’ αυτό και εντοπίστηκε έξω από το νοσοκομείο.

Βορίζια: Ο ρόλος του θείου «νονού»

Η έδρα του κυκλώματος βρισκόταν στα Βορίζια ενώ το παράνομο κέρδος που αποκόμισαν την τελευταία πενταετία ξεπερνά το μισό εκατομμύριο ευρώ.

Όσον αφορά τη δράση τους, ο θείος και τα δυο ανίψια του συνελήφθησαν ως τα αρχηγικά στελέχη που διέταζαν μεταξύ άλλων εκβιασμούς, εμπρησμούς και κλοπές. Οι συλληφθέντες ζούσαν στα Βορίζια, αλλά η δράση τους επεκτεινόταν έως το Αμάρι του Ρεθύμνου.

Τα μέλη της οικογένειας είχαν οργανωθεί σε συμμορία, παγιώνοντας ένα καθεστώς τρομοκρατίας στην περιοχή με χρήση βίας. Η γνωστή οικογένεια της Μεσσαράς είχε μπει εδώ και μήνες στο στόχαστρο των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Τα αρχηγικά μέλη καταπατούσαν με τη βία αγροτεμάχια από αγρότες του Αμαρίου για να αρπάζουν παράνομα επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ μέχρι και οι σύζυγοι των εμπλεκόμενων ήταν στο «κόλπο», ενώ σταδιακά στην συμμορία έμπαιναν και νεότερα μέλη των οικογενειών τους.

Το κύκλωμα δρούσε δηλώνοντας διπλάσιο αριθμό αιγοπροβάτων από αυτά που διέθεταν και έτσι έπαιρναν επιπλέον κρατικές ενισχύσεις αποκομίζοντας παράνομα μέσα σε μια 5ετία, ευρωπαϊκές επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ύψους άνω του μισού εκατομμυρίου ευρώ.

Όσοι μικροκαλλιεργητές δεν υπέκυπταν στους εκβιασμούς τους και δεν παραχωρούσαν τα χωράφια τους, έπεφταν θύματα της οικογενειακής μαφίας που τους προκαλούσε σημαντικές φθορές στις καλλιέργειες τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από το 2021 έως σήμερα οι ζημιές στους μικροκαλλιεργητές ξεπερνούν κατά πολύ τις 200.000 ευρώ, ενώ τα θύματα ανέρχονται σε τουλάχιστον 40.

Μέσω των εκφοβιστικών και απειλητικών συμπεριφορών τους για επικείμενο κίνδυνο ζωής και με χρήση βίας ή απειλής, εξανάγκαζαν κατοίκους σε ανοχή της δράσης τους.