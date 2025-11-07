Βορίζια: Βρέθηκαν οι «πιστολέρο», σειρά έχουν τα όπλα - Με αμείωτη ένταση οι έρευνες της ΕΛΑΣ

Με αμείωτη ένταση συνεχίζει η ΕΛΑΣ τις έρευνες για το άνευ προηγουμένου μακελειό στα Βορίζια, με τις συλλήψεις από τις δύο οικογένειες να φτάνουν τα επτά άτομα.

Η ποινική δίωξη που έχει ασκηθεί στους εμπλεκόμενους συλλήβδην είναι για ανθρωποκτονία και απόπειρα κατά συρροή, ωστόσο οι έρευνες για τον εντοπισμό των όπλων τους ακόμα δεν έχουν τελεσφορήσει.

Πληροφορίες που μεταφέρει η ΕΡΤ θέλουν ωστόσο την Αστυνομία να βρίσκεται κοντά στον εντοπισμό των περισσότερων πυροβόλων της συμπλοκής.

Βορίζια: Ποιοι έχουν συλληφθεί έως τώρα

Ο 48χρονος ξάδελφος του νεκρού Φανούρη Καργάκη, που σύμφωνα με δύο μαρτυρικές καταθέσεις, στέκεται δίπλα στον ένοπλο γαμπρό του νεκρού όταν πυροβολούσε με καλάσνικοφ, είναι ο τελευταίος συλληφθείς για το μακελειό.

Ο εν λόγω οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα που του άσκησε δίωξη για συνέργεια σε ανθρωποκτονία από πρόθεση και απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή. Είναι γνωστός στην περιοχή της Μεσσαράς για την εμπλοκή του με τα κοινά και την κτηνοτροφία.

Ο Άγγελος Ζερβός, δικηγόρος του, ανέφερε πως, «είναι πολύ υπεύθυνος άνθρωπος ο εντολέας μου και δεν το λέω για εντυπώσεις, το εννοώ αυτό, όχι μόνο στην οικογένεια, αλλά και στα κοινά, συμμετέχει στα κοινά, είναι γνωστός και υπεύθυνος».

Είχε προηγηθεί η απόφαση προφυλάκισης των δύο φρουρούμενων και νοσηλευομένων στο ΠΑΓΝΗ κατηγορουμένων μετά την πολύωρη απολογία τους στην Ανακρίτρια.

Ο Ελευθέριος Κάρτσωνας, δικηγόρος κατηγορούμενων, τόνισε πως, «περιμένουμε και εμείς ιατροδικαστικές, βαλλιστικές εκθέσεις κλπ, οπότε βρεθήκαμε σε ένα στάδιο να απολογηθούμε, χωρίς να έχουμε πλήρη εικόνα των αποδεικτικών στοιχείων».

Βορίζια: Η επόμενη μέρα για την κοινότητα

Η επόμενη ημέρα στο χωριό προδιαγράφεται δύσκολη, κυρίως για τα παιδιά, με ομάδα εξειδικευμένων παιδοψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών να έχει μεταβεί στην Κρήτη, επανδρώνοντας τοπικές δομές για να βοηθήσουν με τον μετατραυματικό αντίκτυπο.

Σιγά-σιγά η ζωή στο χωριό επιστρέφει στην κανονικότητα, αν και επιφανειακά, καθώς το μπλόκο της αστυνομίας παραμένει σε όλες τις εισόδους του χωριού, μέχρι να εξανεμιστούν οι φόβοι για συνέχεια στη διαμάχη.

Μέχρι σήμερα, για την υπόθεση, έχουν συλληφθεί 7 άτομα ως άμεσα εμπλεκόμενα στο μακελειό καθώς και δύο ακόμα άτομα, ένας 17χρονος και ένας 56χρονος, για υπόθαλψη και παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, αντίστοιχα για το καταφύγιο που παρείχαν στο ξενοδοχείο τους στον Κόκκινο Πύργο στον έναν από τους τρεις αναζητούμενους αδελφούς.

Έχουν πραγματοποιηθεί 27 έρευνες σε οικίες, 21 έρευνες σε ποιμνιοστάσια και λοιπούς χώρους, 17 προσαγωγές ατόμων που εξετάστηκαν, καθώς και 352 έλεγχοι σε άτομα και οχήματα, κατά τους οποίους βεβαιώθηκε πλήθος τροχονομικών παραβάσεων.