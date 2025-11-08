Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για την υπόθεση της αιματηρής συμπλοκής στα Βορίζια , όπου έχασαν τη ζωή τους ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης και η 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη.

Οι αρχές φαίνεται να πλησιάζουν στη διαλεύκανση της υπόθεσης, καθώς έχουν ήδη προχωρήσει σε επτά συλλήψεις, μεταξύ μελών των δύο οικογενειών. Οι αστυνομικοί εξετάζουν πλέον το ενδεχόμενο η βόμβα και η ανταλλαγή πυροβολισμών να αποτελούν μέρος ενός καλά οργανωμένου σχεδίου εκδίκησης με περισσότερους εμπλεκομένους.

Ο εκρηκτικός μηχανισμός

Οι έρευνες επικεντρώνονται στην ταυτοποίηση του κατασκευαστή και του φυσικού αυτουργού που τοποθέτησε τον εκρηκτικό μηχανισμό στο σπίτι του 27χρονου Φραγκιαδάκη — γεγονός που αποτέλεσε την απαρχή του μακελειού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί έχουν στοιχεία που «δείχνουν» μέλος της οικογένειας Καργάκη ως το άτομο που τοποθέτησε τη βόμβα, ενώ ο κατασκευαστής της φέρεται να προέρχεται από άλλη οικογένεια σε γειτονικό χωριό, μέλη της οποίας έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών.

Οι αξιωματικοί δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο η εντολή για την τοποθέτηση της βόμβας να δόθηκε μέσα από τις φυλακές Αλικαρνασσού, όπου κρατούνται συγγενείς του 39χρονου Καργάκη. Κατά την έφοδο της ΕΚΑΜ την περασμένη Τρίτη στα κελιά, εντοπίστηκαν μαχαίρια και κινητά τηλέφωνα, τα οποία εξετάζονται.

Νέες καταθέσεις

Στο πλαίσιο της έρευνας, μεταφέρθηκε με αυστηρά μέτρα ασφαλείας από τις φυλακές στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου ο γαμπρός του 39χρονου θύματος, καθώς και δύο ακόμη κρατούμενοι, προκειμένου να δώσουν νέες καταθέσεις για την υπόθεση.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηρακλείου αποκάλυψε ότι, λίγες εβδομάδες πριν από το περιστατικό, είχε ενημερώσει την ηγεσία του Υπουργείου για την υποστελέχωση των τοπικών τμημάτων, επισημαίνοντας ότι η περιοχή είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη σε εγκληματικότητα.

«Δεν πυροβόλησα ποτέ»

Την ίδια ώρα, ο 48χρονος που ταυτοποιήθηκε ως το δεύτερο άτομο στο βίντεο της αιματηρής συμπλοκής αρνείται κάθε εμπλοκή, υποστηρίζοντας πως δεν πυροβόλησε και ότι βρισκόταν κοντά σε αστυνομικούς την ώρα των πυροβολισμών.

«Δεν έπιασα ποτέ όπλο, δεν ήθελα να συμβούν όλα αυτά», φέρεται να είπε σε άτομο του περιβάλλοντός του.