Βορίζια: Έξι εμπλεκόμενους στη βεντέτα εξετάζει πλέον η αστυνομία - «Ξέθαψαν» το κρυφό οπλοστάσιο

Νέες δεδομένα στην υπόθεση του αιματηρού φονικού στα Βορίζια, καθώς σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, οι εμπλεκόμενοι στη βεντέτα ανέρχονται πλέον σε έξι άτομα.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει πως ανάμεσά τους είναι και ο 39χρονος που έπεσε νεκρός από πυρά δύο όπλων, και οι δύο τραυματίες που νοσηλεύονται φρουρούμενοι στο ΠΑΓΝΗ, όπως ενημερώνει το neakriti.

Οι αρχές προχώρησαν σε δύο συλλήψεις και αναζητούν τρεις ακόμη άνδρες, ηλικίας 19, 25 και 29 ετών. Από τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής πραγματοποιήθηκε στο χωριό και στα περίχωρα ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση με τη συμμετοχή ειδικών δυνάμεων της ΕΚΑΜ.

Βορίζια: Τα οπλοστάσια που βρέθηκαν στις έρευνες

Στο πλαίσιο της επιχείρησης έγιναν δέκα κατ’ οίκον έρευνες. Σε αυτές οι αρχές ανέκτησαν ένα πολεμικό τουφέκι, ένα δίκαννο, δύο καραμπίνες (η μία χωρίς σειριακό αριθμό), 145 φυσίγγια και εννέα μαχαίρια.

Για τα κατασχεθέντα σχηματίστηκαν ξεχωριστές δικογραφίες, ενώ συνελήφθη ένας 54χρονος και προσήχθη ακόμη ένα άτομο για εξέταση. Η βασική δικογραφία αφορά ανθρωποκτονία, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, επικίνδυνες σωματικές βλάβες, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και έκρηξη.

Οι δύο τραυματίες του επεισοδίου, που φρουρούνταν νοσηλευόμενοι στο ΠΑΓΝΗ, αντιμετωπίζουν τώρα βαρύτατες κατηγορίες. Σε βάρος τους ασκήθηκαν κακουργηματικές ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος του 39χρονου, καθώς και για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Κατά το μέσο, πρόκειται για τον 25χρονο αδερφό του 27χρονου ιδιοκτήτη της κατοικίας όπου είχε σημειωθεί η έκρηξη δυναμίτιδας, καθώς και για έναν ακόμη κάτοικο των Βοριζίων.

Βορίζια: Παίρνει τον δρόμο της δικαιοσύνης η υπόθεση

Εισαγγελέας και ανακρίτρια μετέβησαν το απόγευμα της Κυριακής στο νοσοκομείο, προκειμένου να ασκήσουν τις διώξεις και να παραχωρήσουν στους κατηγορούμενους προθεσμία απολογίας έως την Πέμπτη.

Διαβάστε ακόμα: Μετρό: Οι γερασμένοι συρμοί και το πρόστιμο στην Ισπανία μέσω... Βόλου

Οι δύο άνδρες παραμένουν υπό φρούρηση σε ειδικό θάλαμο, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας τους παρουσιάζει σταθερή βελτίωση.

Στην ταυτοποίηση των 5 εν γένει εμπλεκομένων στους πυροβολισμούς, που φέρεται να έχουν διασκορπιστεί στα βουνά του Ψηλορείτη, έφτασε η αστυνομία η οποία προχώρησε και σε δύο συλλήψεις στο χωριό.

Οι 5 άνδρες που έχουν σκορπίσει στα γύρω βουνά θεωρούνται από τους πρωτεργάτες των πυροβολισμών στο χωριό.

Βορίζια: Τι έδειξε η νεκροψία του 39χρονου

Τα ερωτήματα των κινήτρων ακόμα αναπάντητα, με την νεκροψία ενός από τους νεκρούς, του 39χρονου άντρα, να δίνει τουλάχιστον απαντήσεις για τον τρόπο που δολοφονήθηκε.

Διαβάστε ακόμα: Γυναίκα με 90% αναπηρία περίμενε μισή μέρα στα επείγοντα: Σοβαρή καταγγελία για το Λαϊκό

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το θύμα έφερε βολίδες δύο διαφορετικών διαμετρημάτων και τραύματα στο αριστερό πόδι, διαμπερές τραύμα στον αριστερό ώμο, τραύμα στην αριστερή θωρακική χώρα και τραύμα στον κόκκυγα.

Όπως ήταν αναμενόμενο, με παλιές έχθρες να έχουν αναζωπυρωθεί, η κηδεία του 39χρονου δεν θα τελεστεί τελικά σήμερα, όπως ήταν προγραμματισμένο, αλλά το μεσημέρι της Δευτέρας, λόγω φόβων ότι η τελετή θα μπορούσε να γίνει το σκηνικό εκδικητικών χτυπημάτων.

Όπως ενημέρωσε η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, «αναζητούνται ακόμα δύο άτομα που έχουν ταυτοποιηθεί ως εμπλεκόμενοι στο περιστατικό», πέραν του ενός που φρουρείται νοσηλευόμενος στο νοσοκομείο.

Πληροφορίες θέλουν όποιοι εμπλεκόμενοι αγνοούνται να έχουν σκορπίσει στα βουνά του Ψηλορείτη για να βρουν καταφύγιο, με την κα Δημογλίδου να εκτιμά πως θα μπορούσαν ως τώρα να έχουν φτάσει οπουδήποτε στην Κρήτη.

Ερωτηθείσα αν φοβούνται συνέχεια του κύκλου της βεντέτας, η κα Δημογλίδου απάντησε: Υπάρχουν ακόμα οικογένειες που μεγαλώνουν με αυτό τον τρόπο τα παιδιά τους και τα δηλητηριάζουν. Συνεχίζουν το μίσος χωρίς καν συγκεκριμένη αιτία, για αυτό δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε».