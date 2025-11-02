Μετρό: Οι γερασμένοι συρμοί και το πρόστιμο στην Ισπανία μέσω... Βόλου

Συρμοί που τίθενται εκτός λειτουργίας σε ώρες αιχμής, εκατοντάδες επιβάτες που περιμένουν στοιβαγμένοι στις αποβάθρες, σκέπαστρα που στάζουν. Εικόνες που βιώνουν συχνά οι επιβάτες στις τρεις γραμμές του Μετρό της Αθήνας, με αυτή βέβαια στον ΗΣΑΠ (γραμμή 1) να αντιμετωπίζει και τα σοβαρότερα προβλήματα.

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προσπαθεί τα τελευταία χρόνια να καλύψει το... χαμένο έδαφος των προηγούμενων δεκαετιών, όταν και δεν έγινε καμία ουσιαστική προσπάθεια για ανακαίνιση των συρμών ή προμήθεια νέων. Όπως όμως συμβαίνει συνήθως στην Ελλάδα, οι διαδικασίες από τους διαγωνισμούς έως την ολοκλήρωση των εργασιών παρουσιάζουν σημαντικές καθυστερήσεις.

Συρμοί από την εποχή που Υπουργός ήταν ο... Κουλουμπής

Το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού του ΗΣΑΠ περιλαμβάνει την ανάταξη 14 συρμών που μετρούν πάνω από 40 χρόνια ζωής. Κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά από το 1983 έως το 1985, εποχή που Υπουργός Συγκοινωνιών ήταν ο Ευάγγελος Κουλουμπής στην κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου.

Από τους 14 συρμούς οι 8 ήταν παροπλισμένοι, ενώ μετά τον εκσυγχρονισμό τους αναμένεται να παραμείνουν σε λειτουργία για επιπλέον 25 έτη. Με την αναβάθμιση προβλέπεται η εξοικονόμηση ενέργειας τουλάχιστον κατά 15%.

Το πρόγραμμα παρεμβάσεων, που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ, περιλαμβάνει:

Aντικατάσταση των παλαιών και ενεργοβόρων DC κινητήρων έλξης με σύγχρονους κινητήρες AC

Aντικατάσταση της περιστρεφόμενης γεννήτριας, των αεροσυμπιεστών και του πνευματικού συστήματος

Αναβάθμιση του συστήματος κλιματισμού

Προσβασιμότητα στους επιβάτες ΑμεΑ

Αισθητικό «λίφτινγκ», εξωτερικά και εσωτερικά

Το πρόστιμο που πάει... Ισπανία μέσω Βόλου

Το διαγωνισμό για την ανακατασκευή των 14 συρμών της γραμμής 1 Πειραιάς – Κηφισιά, προϋπολογισμού 70 εκατομμυρίων ευρώ, κέρδισε το καλοκαίρι του 2022 η CAF (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarrile). Η ισπανική εταιρεία ανέθεσε το έργο εκσυγχρονισμού στην ελληνική «NK Trailers», που έχει εργοστάσιο στο Βόλο.

Εργασίες ανακαίνισης συρμών του Ηλεκτρικού | Γραφείο Τύπου Πρωθυπουργού

Η σύμβαση ανάμεσα στο ελληνικό δημόσιο και την CAF προέβλεπε την τμηματική παράδοση των ανακαινισμένων συρμών, με τον πρώτο να είναι έτοιμος σε 19 μήνες. Άλλοι 4 θα έπρεπε να παραδοθούν στους 25 μήνες, 5 ακόμα στους 30 μήνες και οι τελευταίοι 4 στους 34 μήνες.

Όμως η ισπανική εταιρεία καθυστέρησε σημαντικά, επικαλούμενη τις αυξήσεις στο κόστος ενέργειας και πρώτων υλών, ως συνέπεια του Πολέμου στην Ουκρανία. Ζήτησε αναπροσαρμογή του προϋπολογισμού και του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης των συρμών και έτσι άρχισε η διαπραγμάτευση με το Δημόσιο, με χαμένο το επιβατικό κοινό.



Τον Ιανουάριο του 2025 επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις της ΝΚ Trailers ο τότε Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Σταϊκούρας. Όπως είχε δηλώσει τότε, ο αναθεωρημένος στόχος ήταν ο πρώτος συρμός να είναι έτοιμος μέχρι τον Νοέμβριο του 2025 και το σύνολο των 14 συρμών να μπουν στην κυκλοφορία μέχρι τα τέλη του 2026.

Ακολούθησε επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη, τον Ιούνιο του 2025. «Ευχόμαστε το συντομότερο δυνατόν, αρχές του 2026, να έχουμε τα πρώτα καινούργια τρένα στις γραμμές του Ηλεκτρικού», ανέφερε ο Πρωθυπουργός.

Ανακαινισμένος συρμός του Ηλεκτρικού | Γραφείο Τύπου Πρωθυπουργού

Οι καθυστερήσεις όμως συνεχίζονται και ουδείς γνωρίζει αν θα τηρηθεί το – έστω αναθεωρημένο – χρονοδιάγραμμα. Πρόσφατα ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης δήλωσε ότι θα επιβληθεί πρόστιμο στην CAF για τις καθυστερήσεις.

Η απάντηση της CAF στο Reader

Το Reader απευθύνθηκε στην CAF για διευκρινίσεις, σχετικά τόσο με το χρονοδιάγραμμα παράδοσης των συρμών όσο με τις δηλώσεις του κ. Κυρανάκη.

«Η CAF δεν παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα project που βρίσκονται σε εξέλιξη», ήταν η σχετική απάντηση που είναι ενδεικτική του αδιεξόδου στις διαπραγματεύσεις. Θεωρείται δεδομένο ότι η ισπανική εταιρεία θα αντιδράσει στην προσπάθεια της ελληνικής κυβέρνησης για επιβολή προστίμου με βάση τα όσα προέβλεπε η σύμβαση.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών έκανε γνωστό ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο ενέκρινε την ανάταξη 5 συρμών του Μετρό (γραμμές 2 και 3), ώστε να τεθούν σε λειτουργία σε περίπου 12 μήνες. «Με αυτούς τα 4 λεπτά απόστασης μεταξύ συρμών στις ώρες αιχμής θα μπορέσουμε να τα μειώσουμε σε 3 λεπτά και κάτι», δήλωσε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών σχεδιάζει να προχωρήσει εντός του 2026 σε παραγγελία 15 νέων συρμών, με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση.

Καλοκαίρι με... ιδρώτα

Σε αντίθεση με τα λεωφορεία, όπου το Υπουργείο έχει δεσμευτεί ότι το καλοκαίρι του 2026 ο κλιματισμός θα λειτουργεί σε όλα τα οχήματα, στο Μετρό και πολύ περισσότερο στον Ηλεκτρικό δεν μπορεί να δοθεί αντίστοιχη υπόσχεση.

Η ανακατασκευή των A/C στη Γραμμή 1 θα αποδώσει καρπούς, «με την προϋπόθεση τα παράθυρα να παραμένουν κλειστά», τονίζουν από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.