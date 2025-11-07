Βορίζια: «Η βεντέτα θα τελειώσει μόνο με παντρειά», λέει ο παππούς των Φραγκιαδάκηδων

Πρόταση «άλλων εποχών» για τον τερματισμό της πολύχρονης βεντέτας στα Βορίζια διατύπωσε ο παππούς της οικογένειας Φραγκιαδάκη.

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, ο κ. Γιάννης Φραγκιαδάκης, ο οποίος είναι παντρεμένος εδώ και χρόνια με γυναίκα από την οικογένεια των Καργάκηδων, εξέφρασε την άποψη ότι ο «σασμός» ανάμεσα στις δύο οικογένειες μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από έναν γάμο.

Όπως είπε, παρά τις κατά καιρούς προσπάθειες συμφιλίωσης – είτε μέσω συμφωνιών είτε μέσω κουμπαριών – όλες κατέληξαν άκαρπες.

«Εύχομαι αυτό το επεισόδιο να είναι το τελευταίο. Η βεντέτα θα τελειώσει μόνο με παντρειά. Οι Καργάκηδες έχουν βαφτίσει δύο παιδιά των Φραγκιαδάκηδων, και να πού κατέληξαν πάλι τα πράγματα. Μόνο με γάμο θα γίνει σασμός· με άλλο τρόπο όχι», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παρότι ο ίδιος δεν διευκρίνισε αν υπάρχει ήδη κάποια σχέση ανάμεσα σε νέους των δύο οικογενειών ή αν εννοεί ότι πρέπει να γίνει προξενιό, η τοποθέτησή του προκάλεσε αίσθηση στο χωριό, όπου οι προσπάθειες για συμφιλίωση συνεχίζονται.