Βορίζια: Πού είναι το χωριό της Κρήτης που έγινε συνώνυμο της βεντέτας

Τα Βορίζια ήρθαν και πάλι στην επικαιρότητα για τον... λάθος λόγο. Το μακελειό της 1ης Νοεμβρίου θα γραφτεί με μελανά γράμματα στην ιστορία του χωριού που έχει βιώσει και πάλι αντίστοιχο αιματοκύλισμα.

Χτισμένο στους πρόποδες του Ψηλορείτη με 500 μόνιμους κατοίκους, τα Βορίζια, έρχονται και πάλι στην επικαιρότητα λίγες εβδομάδες μετά από τη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για ζωοκλοπές.

Η κύρια ασχολία των κατοίκων είναι η γεωργία και ειδικότερα η ελαιοκομία, ενώ η κτηνοτροφία, η μελισσοκομία και η ξυλογλυπτική αποτελούν επίσης ασχολίες, όπως και η υφαντουργία. Στο χωριό υπάρχει μεταξύ άλλων νηπιαγωγείο και δημοτικό σχολείο.

Λόγω της ορεινής του θέσης, το εν λόγω χωριό διαδραμάτισε βασικότατο ρόλο στη διάρκεια των Επαναστάσεων. Από τα Βορίζα κατάγονταν πολλοί οπλαρχηγοί.

Στη διάρκεια της Ναζιστικής Κατοχής, το χωριό έλαβε μέρος στην Αντίσταση βομβαρδίστηκε από τους Γερμανούς και καταστράφηκε ολοσχερώς. Έπειτα από την Απελευθέρωση, η Πολιτεία έφτιαξε νέο οικισμό στη θέση Βροντισάκι κοντά στη Μονή Βροντισίου. Οι κάτοικοι όμως αρνήθηκαν να κατοικήσουν σ' αυτόν και προτίμησαν να προβούν σε ανοικοδόμηση του χωριού τους στην αρχική του θέση.

Επιχείρηση για ζωοκλοπές

Μόλις τον περασμένο Σεπτέμβριο έγινε ευρεία αστυνομική επιχείρηση και στο συγκεκριμένο χωριό, για ζωοκλοπές. Οι αρχές προχώρησαν σε εντάλματα και συλλήψεις υπήρξε βεβαιότητα πως εξαρθρώνεται εγκληματική οργάνωση η οποία ενέχεται σε ζωοκλοπές και κάθε είδους παραβατική συμπεριφορά.

Το μακελειό στα Βορίζια το 1955

Το καλοκαίρι του 1955 ανήμερα του Αγίου Φανουρίου, στα Βορίζια ξέσπασε μια από τις πιο πολύνεκρες βεντέτες που καταγράφηκαν ποτέ στην Κρήτη.

Μέσα σε λίγες μόνο ώρες, έξι κάτοικοι του χωριού έχασαν τη ζωή τους, ενώ δεκατέσσερις ακόμη τραυματίστηκαν σοβαρά, πολλοί από αυτούς ακρωτηριασμένοι.