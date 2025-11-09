Βορίζια: Τι θα ισχυριστούν οι 5 συλληφθέντες - Συνεχίζονται οι έρευνες για τον οπλισμό

Αύριο, Δευτέρα (09/11), οι πέντε συλληφθέντες, τρεις από την οικογένεια της 56χρονης και δύο συγγενείς του 39χρονου, θα περάσουν την πόρτα του ανακριτή για το αιματηρό περιστατικό στα Βορίζια Ηρακλείου Κρήτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κατηγορούμενοι αναμένεται να αρνηθούν την εμπλοκή τους, ενώ κάθε ένας θα ακολουθήσει ξεχωριστή υπερασπιστική γραμμή, ανάλογα με τα στοιχεία που τον αφορούν.

Παράλληλα, οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες στα βουνά της περιοχής για τον βαρύ οπλισμό που χρησιμοποιήθηκε στη διπλή δολοφονία. Οι αστυνομικοί θεωρούν πιθανότερο τα όπλα να έχουν κρυφτεί σε ορεινούς όγκους παρά να έχουν απορριφθεί στη θάλασσα. Επιπλέον, η ΕΚΑΜ ερευνά δύο άνδρες της οικογένειας που δεν έχουν εμφανιστεί από την ημέρα της συμπλοκής.

Μαρτυρικές καταθέσεις φέρνουν στο φως νέες λεπτομέρειες για τη δράση του 39χρονου, ο οποίος φέρεται να πυροβολούσε από το αυτοκίνητό του με τροποποιημένο Glock, ικανό να δεχτεί γεμιστήρα 30 βολών και να πυροβολεί σε ριπή. Το όπλο είχε αποκτήσει φήμη στο χωριό, με μάρτυρες να το περιγράφουν χαρακτηριστικά ως «το ριπάτο του Φ…».

Τέλος, οι αρχές προσπαθούν να διαλευκάνουν τα γεγονότα γύρω από την έκρηξη της βόμβας στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη, που αποτέλεσε την αφορμή για το αιματηρό περιστατικό. Αναζητούν ποιος έδωσε την εντολή για την κατασκευή της, ποιος την κατασκεύασε και ποιος την τοποθέτησε. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζονται πέντε κρατούμενοι από τις φυλακές Αλικαρνασσού, με δύο εξ αυτών να έχουν βρεθεί να κατέχουν μαχαίρια και κινητά στα κελιά τους.