Βορίζια: Την Παρασκευή απολογούνται οι τρεις ωφελημένοι του ΟΠΕΚΕΠΕ - Το καθεστώς μαφίας στην Κρήτη

Προς απολογία το πρωί της Παρασκευής οδηγούνται οι τρεις κεντρικοί κατηγορούμενοι για την υπόθεση της συμμορίας που δρούσε τα τελευταία πέντε χρόνια με βάση τα Βορίζια, μοχλεύοντας εκβιασμούς και καταπάτηση για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι κατηγορούμενοι, ένας 43χρονος άνδρας που θεωρείται ο «εγκέφαλος» της συμμορίας και δύο αδέλφια, υποστήριξαν ότι ουδέποτε πείραξαν περιουσίες των θυμάτων τους, ενώ ισχυρίστηκαν πως είχαν ακόμη και ενοικιάσει ορισμένα από τα επίμαχα ακίνητα.

Σύμφωνα με την πολυσέλιδη δικογραφία, στην υπόθεση εμπλέκονται ακόμη έξι άτομα, των οποίων ο ρόλος ερευνάται. Κατά τις Αρχές, η εγκληματική ομάδα είχε σπείρει τον τρόμο σε χωριά της Κρήτης, εκβιάζοντας ιδιοκτήτες ακινήτων, καλλιεργειών και βοσκοτόπων, κατά την ΕΡΤ.

Βορίζια: Πώς έβγαζαν «ξύγκι» από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Τα μέλη της συμμορίας δήλωναν τις εκτάσεις ως δικές τους, προκειμένου να λαμβάνουν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η συνολική χρηματοδότηση που φέρεται να απέσπασαν ξεπερνά το μισό εκατομμύριο ευρώ.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται καταγγελίες σύμφωνα με τις οποίες όσοι αρνούνταν να παραδώσουν τις περιουσίες τους έπεφταν θύματα εκβιασμών, ξυλοδαρμών και δολιοφθοράς. Ορισμένοι κατήγγειλαν ότι είδαν τα οχήματά τους να καίγονται μετά την άρνησή τους να συνεργαστούν με τα μέλη της συμμορίας.

Κεντρικό ρόλο φέρεται να είχε ο 43χρονος μαζί με τα δύο ανίψια του, τα οποία, σύμφωνα με τις Αρχές, αναλάμβαναν να εντοπίζουν καλλιέργειες και βοσκοτόπια και να τα δηλώνουν ως ιδιοκτησίες τους, παρότι ουδέποτε τα κατείχαν.

Η φερόμενη δράση της συμμορίας εκτείνεται από το 2021 έως το 2025, με τα μέλη της να δηλώνουν παράνομα καλλιέργειες και εκτάσεις για την είσπραξη επιδοτήσεων, αποκομίζοντας συνολικά παράνομα κέρδη που ξεπερνούν τις 500.000 ευρώ.

Καθεστώς μαφίας στα Βορίζια

Καθεστώς τρομοκρατίας είχε επιβάλει στα Βορίζια και την ευρύτερη περιοχή η τοπική «καμόρα», που εκβίαζε, καταπατούσε και κατέστρεφε περιουσίες αγροτών, με στόχο να αποσπά παράνομα ευρωπαϊκές επιδοτήσεις.

Από τα Βορίζια έως και το Αμάρι επικρατούσε μία «ομερτά», υπό τον φόβο αντιποίνων. Τουλάχιστον 40 ήταν τα θύματα της εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας αρνούνται τις σε βάρος τους κατηγορίες.

Αγροτοκτηνοτρόφοι από το Αμάρι Ρεθύμνου είχαν καταγγείλει ότι απειλούνταν από το θείο και τα δύο ανίψια του που καταπατούσαν τα χωράφια τους και όταν εκείνοι αρνούνταν να συμμορφωθούν, τους εκβίαζαν και τους κατέστρεφαν τις καλλιέργειές τους.

Ως πράξη αντεκδίκησης τα μέλη της συμμορίας μετά τις απειλές προχωρούσαν και σε εμπρησμούς. Πολλοί κάτοικοι εγκατέλειπαν τις ιδιοκτησίες τους υπό καθεστώς φόβου. Από το 2021 έως και το 2025 φέρεται να είχαν εκβιάσει τουλάχιστον 40 ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων, ενώ είχαν κάψει και το αυτοκίνητο ενός, τον Μάιο του 2025.

Το κατηγορητήριο που αντιμετωπίζουν είναι βαρύ: Εκβίαση κατ εξακολούθηση, εγκληματική οργάνωση, αγροτική φθορά, εμπρησμός από κοινού, διακεκριμένη φθορά ξένης ιδιοκτησίας με φωτιά.