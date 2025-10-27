Διάσημο, αλλά όχι για τους λόγους που θα ήθελε και περίμενε ο δημιουργός του, έγινε «βρώμικο» σάντουιτς έξω από την Opap Arena, στη Σκωτία, από οπαδούς της Αμπερντίν, που ταξίδεψαν στην Αθήνα, για το ματς του Conference League με την Ένωση.
Δεν φτάνει που έφαγαν 6 γκολ, ένας φίλος της σκωτσέζικης ομάδας έφαγε και ένα επιεικώς απαράδεκτο «βρόμικο» το οποίο πλήρωσε και 6 ευρώ.
Όπως φαίνεται στη φωτογραφία του FootyScran μέσα στο ψωμάκι υπάρχει λίγη μουστάρδα, δύο κομματάκια κοτόπουλου και μία φέρα του τοστ τυρί.
«Δεν θα το έδινα ούτε στον σκύλο μου» γράφει ένας στα σχόλια ενώ κάποιος άλλος υπογραμμίζει: «Το χειρότερο που έχω δει».
«Πρόκειται για αστείο;» σημειώνει άλλος, ενώ κάποιος αγανακτισμένος απορεί: «Τι τους έχουν κάνει οι οπαδοί;».
Πολλά τα σχόλια και για τη χώρα μας τη λέξη «κλέφτες» να κυριαρχεί. Εξάγουμε πολιτισμό.
- Το «βρώμικο» έξω από την Opap Arena έγινε viral στη Σκωτία: Έφαγαν και 6 γκολ και αυτό το πράμα για 6 ευρώ;
