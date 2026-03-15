Δεν είναι τοπίο από τη Σελήνη: Είναι το πιο παράξενο χωριό των Κυκλάδων

Στο κέντρο του Αιγαίου, στις Κυκλάδες και συγκεκριμένα στην Τήνο, μπορεί κάποιος να συναντήσει ένα χωριό που κάλλιστα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως σκηνικό σε ταινία επιστημονικής φαντασίας. Ο Βώλακας (ή ορθότερα Βώλαξ) είναι ένα από τα πιο παράξενα χωριά της Ελλάδας, γνωστό για το τοπίο του, μιας και περιβάλλεται από εκατοντάδες μεγάλους σφαιρικούς γρανιτένιους ογκόλιθους που δημιουργούν ένα «σεληνιακό» περιβάλλον!

Χτισμένος σε υψόμετρο περίπου 284 μέτρων πάνω σε ένα μικρό οροπέδιο, απέχει περίπου 17 χιλιόμετρα από τη Χώρα του νησιού. Αποτελεί έναν προορισμό που πολλοί θέλουν να επισκεφθούν και να θαυμάσουν, καθώς αρκετά από τα σπίτια είναι χτισμένα πάνω ή ανάμεσα στους βράχους, ενσωματώνοντάς τους στην αρχιτεκτονική του οικισμού.

Από πού προέρχονται οι βράχοι στον Βώλακα;

Οι ογκόλιθοι του Βώλακα αποτελούν ένα από τα πιο περίεργα γεωλογικά φαινόμενα του Αιγαίου και μάλιστα έχουν τραβήξει το ενδιαφέρον των επιστημόνων εδώ και δεκαετίες. Λέγεται μάλιστα πως από τα πρώτα χρόνια του ελληνικού κράτους μετά την απελευθέρωση, ο Όθωνας έστειλε γεωλόγους στο νησί για να μελετήσουν το φαινόμενο.

Η επικρατέστερη γεωλογική θεωρία αναφέρει πως οι βράχοι είναι γρανιτικό μάγμα που ψύχθηκε κάτω από την επιφάνεια της γης και στη συνέχεια διαβρώθηκε επί εκατομμύρια χρόνια από τις καιρικές συνθήκες, με αποτέλεσμα να αποκτήσουν το στρογγυλό σχήμα τους. Έχουν υπάρξει και άλλες θεωρίες που μιλούν για ηφαιστειακή προέλευση ή για μετεωρίτες, όμως η επικρατέστερη είναι αυτή που αναφέραμε.

Ο μύθος με τη μάχη των Τιτάνων

Αν αφήσουμε στην άκρη την επιστημονική έρευνα και πάμε στην ελληνική μυθολογία, τότε για το τοπίο αυτό στον Βώλακα ευθύνονται οι Τιτάνες! Ο πιο γνωστός μύθος λέει ότι οι βράχοι είναι πέτρες που εκτοξεύτηκαν στη μάχη Τιτάνων και Ολύμπιων Θεών, αποτελώντας τα «πολεμοφόδια» των δύο υπερδυνάμεων. Μάλιστα, αναφορές για τα γεγονότα αυτά θα βρει κανείς στον Όμηρο και τον Ησίοδο.

Βώλακας: Σημείο συνάντησης αναρριχητών

Ο Βώλακας έχει αναδείξει την Τήνο σε αναρριχητικό προορισμό διεθνούς επιπέδου, με πίστες υψηλών προδιαγραφών. Τα βράχια του χωριού έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια πόλος έλξης για τους λάτρεις της αναρρίχησης από όλο τον κόσμο. Οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν δύο είδη αναρρίχησης: με σχοινί και bouldering, δηλαδή αναρρίχηση σε χαμηλά βράχια μέγιστου ύψους πέντε μέτρων χωρίς τη χρήση σχοινιού, με μόνη ασφάλεια την τοποθέτηση ειδικών στρωμάτων στο έδαφος.

Παράλληλα, ο Βώλακας είναι διάσημος για την παραδοσιακή καλαθοπλεκτική, μια τέχνη που μεταδίδεται από γενιά σε γενιά με τεχνικές που έχουν διατηρηθεί σχεδόν αναλλοίωτες για αιώνες.

