«Δεν γίνονται εξαιρέσεις στην εφαρμογή του αυτοφώρου»: Η απάντηση της Δημογλίδου για τη σύλληψη της Τούνη

Η παρέμβαση της Κωνσταντίνας Δημογλίδου στην εκπομπή «Καλύτερα δε Γίνεται» έδωσε μια ξεκάθαρη απάντηση από την πλευρά της ΕΛ.ΑΣ. σχετικά με τις επικρίσεις που δέχτηκαν οι αρχές για την ταχύτητα της σύλληψης της Ιωάννας Τούνη.

Η εκπρόσωπος τύπου εξέφρασε τη βαθιά λύπη της για τις δηλώσεις του Μιχάλη Δημητρακόπουλου, τονίζοντας ότι η αστυνομία της Θεσσαλονίκης δρα πάντα με γνώμονα την προστασία των αδυνάμων, των γυναικών και των παιδιών, παρεμβαίνοντας άμεσα όπου υπάρχει κίνδυνος.

Διαβάστε ακόμα: Ελεύθερη η Ιωάννα Τούνη: Αποχώρησε από το αστυνομικό τμήμα μετά τη σύλληψη

Υπογράμμισε μάλιστα ότι η διαδικασία του αυτοφώρου είναι μια τυποποιημένη νομική ενέργεια που εφαρμόζεται οριζόντια, εξηγώντας πως δεν μπορούν να γίνονται εξαιρέσεις ανάλογα με το πρόσωπο ή την περίπτωση, καθώς ο νόμος πρέπει να τηρείται απαρέγκλιτα από τη στιγμή που κατατίθεται μια μήνυση.

Η υπόθεση πήρε αυτή την τροπή όταν η Ιωάννα Τούνη, παρά τις αντίθετες συμβουλές του νομικού της συμβούλου, αποφάσισε να δημοσιοποιήσει τη φωτογραφία του ανθρώπου που έχει καταδικαστεί πρωτόδικα για το revenge porn σε βάρος της, επειδή τον συνάντησε να διασκεδάζει στο ίδιο νυχτερινό κέντρο. Η κίνηση αυτή οδήγησε τον καταδικασθέντα στο να υποβάλει μήνυση για συκοφαντική δυσφήμηση, ενεργοποιώντας τα αντανακλαστικά της αστυνομίας που την οδήγησαν στο τμήμα.

Ενώ ο κ. Δημητρακόπουλος χρησιμοποίησε ειρωνικό ύφος προς τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη για την «αποτελεσματικότητα» των αρχών στη συγκεκριμένη σύλληψη, η κ. Δημογλίδου επέμεινε πως η αστυνομία απλώς επιτέλεσε το καθήκον της βάσει των προβλεπόμενων διαδικασιών, χωρίς να εξετάζει το κοινωνικό προφίλ των εμπλεκομένων.