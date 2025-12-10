Δεν κάνουν πίσω οι αγρότες: Τα επόμενα βήματά τους - Μπαράζ συσκέψεων στην κυβέρνηση για διάλογο

Υπό τον ασφυκτικό κλοιό των αγροτικών κινητοποιήσεων βρίσκεται η χώρα, με την κυβέρνηση να επιχειρεί να ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας με τους αγρότες. Στο Μέγαρο Μαξίμου πραγματοποιήθηκε κρίσιμη σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, με επίκεντρο τις πληρωμές των ενισχύσεων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ και τα μέτρα που εξετάζονται για την ανακούφιση του πρωτογενούς τομέα.

Στη σύσκεψη συμμετέχουν ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας, ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής και ο Αθανάσιος Καββαδάς.

Παράλληλα, βουλευτές της ΝΔ αναμένεται να συναντηθούν στα γραφεία του κόμματος για να συζητήσουν τις εξελίξεις.

Η κυβέρνηση αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης με εκπροσώπους των αγροτών υπό προϋποθέσεις, ενώ η αντιπολίτευση ανεβάζει τους τόνους, κατηγορώντας την για καθυστερήσεις και λαϊκισμό.

«Εστίες» κινητοποιήσεων σε όλη τη χώρα

Στο Βόλο, τρακτέρ και μηχανότρατες αποχώρησαν από το λιμάνι έπειτα από τρεις ώρες αποκλεισμού, χωρίς εντάσεις, αλλά με καθυστερήσεις στις παραδόσεις προϊόντων.

Στη Δυτική Ελλάδα, η Αστυνομία σχηματίζει δικογραφίες για παρακώλυση συγκοινωνιών σε Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα και Ηλεία, ενώ ένταση σημειώθηκε στη γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου, όπου οι αγρότες δεν κατάφεραν να ανοίξουν τα διόδια. Στη Γαβρολίμνη, συλλογικότητες άνοιξαν τα διόδια και μοίρασαν προϊόντα στους οδηγούς.

Στη Δυτική Μακεδονία, οι παραγωγικοί φορείς συγκεντρώνονται στο μπλόκο της Σιάτιστας και σχεδιάζουν γενική απεργία, ενώ στις Σέρρες αγρότες διαμαρτυρήθηκαν έξω από πολιτικά γραφεία για μη καταβληθέντα επιδόματα.

Στη Μακεδονία, τέσσερα τελωνεία παραμένουν αποκλεισμένα, προκαλώντας πολύωρες καθυστερήσεις.

Θεσσαλονίκη στο επίκεντρο: Συλλαλητήριο και μπλόκα

Η Θεσσαλονίκη βρίσκεται στο επίκεντρο των κινητοποιήσεων. Περισσότερα από 200 τρακτέρ παραμένουν στα «Πράσινα Φανάρια», με τον κόμβο της Γεωργικής Σχολής να έχει κλείσει επ’ αόριστον.

Η κυκλοφορία εκτρέπεται μέσω ΙΚΕΑ και Θέρμης προς το αεροδρόμιο, ενώ καθημερινά κλείνει συμβολικά η Εγνατία στο Δερβένι. Στο σημείο αναμένονται πωλητές λαϊκών αγορών και παραγωγοί της Ανατολικής Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής, που θα διαθέσουν προϊόντα στους οδηγούς ως ένδειξη συμπαράστασης.

Παράλληλα, η γενική συνέλευση του μπλόκου στα Νέα Μάλγαρα αποφάσισε πανελλαδικό συλλαλητήριο στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου.

«Στόχος μας δεν είναι να δημιουργήσουμε κυκλοφοριακό πρόβλημα στην πόλη, αλλά να διατρανώσουμε τα αιτήματά μας για την επιβίωση του πρωτογενούς τομέα», τόνισε ο επικεφαλής της συντονιστικής επιτροπής Κώστας Ανεστίδης.

«Δεν υποχωρούν οι αγρότες»

Οι αγρότες εμφανίζονται αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους, με πανελλαδικό συντονισμό το Σάββατο στη Νίκαια και διαμαρτυρία στη Λάρισα την Παρασκευή.

Στο μπλόκο των «Πράσινων Φαναριών» έχουν ήδη ταυτοποιηθεί τέσσερις αγρότες για συμμετοχή σε επεισόδια, ενώ δικαστικός επιμελητής επέδωσε αγωγή σε παραγωγό για χρέη προς εταιρεία λιπασμάτων.

«Ο αγρότης βασίζεται στην επιδότηση, στις τιμές και στην παραγωγή, αυτά όλα έχουν καταρρεύσει», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η εικόνα που διαμορφώνεται είναι αυτή μιας χώρας σε παρατεταμένο αγροτικό αναβρασμό, με την κυβέρνηση να αναζητά λύσεις και τους αγρότες να στέλνουν ηχηρό μήνυμα για την επιβίωση του πρωτογενούς τομέα.