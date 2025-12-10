Για το μεσημέρι της Παρασκευής στη Νέα Δημοκρατία έχει προγραμματιστεί Κοινοβουλευτική Ομάδα ενόψει προϋπολογισμού, όμως οι βουλευτές από αγροτικές περιφέρειες περιμένουν για να συζητήσουν με τον πρωθυπουργό εφ' όλης της ύλης. Ήδη χθες 6 βουλευτές από τη Βόρεια Ελλάδα έβγαλαν ανακοίνωση, σύμφωνα με την οποία αρκετοί παραγωγοί δεν πήραν το λεγόμενο Μέτρο 23 για απολεσθέν εισόδημα του 2024, καθώς σύμφωνα με τα τρέχοντα κριτήρια, οι εκτάσεις τους δεν είχαν το λεγόμενο ΑΤΑΚ.

Διαβάστε ακόμη: Ο Τσιάρας ενημερώνει βουλευτές για τις πληρωμές των αγροτών

Προφανώς ανέβηκαν στα κάγκελα, αν και ο Τσιάρας λέει ότι θα πληρωθούν τις επόμενες εβδομάδες και σίγουρα ως το τέλος του χρόνου. Ενώ και ο ΟΠΕΚΕΠΕ απαντά ότι το ΑΤΑΚ δεν έχει σχέση, καθώς γίνονται έλεγχοι καθώς κάποιοι έχουν αποκλίσεις μεταξύ των αιτήσεων που υπέβαλαν και της έκτασης που φαίνεται να κατέχουν βάσει του Ε9 τους.

Οι... αίολοι

Πάντως, η ανακοίνωση των 6 βουλευτών της ΝΔ είχε ένα ορθογραφικό που έβγαζε μάτι, καθώς έκαναν λόγο για "αίολους αποκλεισμούς" παραγωγών. Προφανώς, κάποιος δεν τα ξέρει καλά τα πράγματα, καθώς η σωστή ορθογραφία είναι "έωλος". Πάντως, ευρύτερα υπήρχαν στο παρασκήνιο καρφιά για υπογράφοντες. "Η Φωτεινή Αραμπατζή ήταν υπουργός και πλέον δεν είναι, ο Παναγιωτόπουλος θα ήθελε να ξαναγίνει και ο Καράογλου θέλει να γίνει περιφερειάρχης", μου έλεγε ένας πικρόχολος από την κυβέρνηση. Πάντως, τα νεύρα στους γαλάζιους βουλευτές είναι απολύτως υπαρκτά.

Η απάντηση Βενιζέλου

Απαντήσεις στην κριτική που του ασκήθηκε για την παρουσία του στην εκδήλωση της εφημερίδας «Δημοκρατία» έδωσε ο Ευάγγελος Βενιζέλος μιλώντας στο ετήσιο συνέδριο της εταιρίας SAP. Άνθρωπος μου που βρέθηκε στο Μέγαρο Μουσικής, άκουσε τον κ. Βενιζέλο να εξηγεί ότι στη δημοκρατία πρέπει να συνομιλείς και με τους ανθρώπους που βρέθηκες απέναντι και να υποστηρίζεις τις θέσεις σου - για τις οποίες ο ίδιος δήλωσε περήφανος. Υπενθύμισε πως ασκεί κριτική στην κυβέρνηση για τα θέματα των υποκλοπών και της δικαιοσύνης, θυμίζοντας πάντως ότι ο ίδιος έχει βάλει πλάτη σε μια σειρά δύσκολων θεμάτων, όπως αυτά της εξωτερικής πολιτικής.

20 χρόνια για την Ευρώπη

Στο ίδιο συνέδριο μίλησε το πρωί και ο Νίκος Δένδιας εξηγώντας το πώς η τεχνολογία και η ελληνική επιστημονική κοινότητα μπορεί να δώσει νέες επιχειρησιακές λύσεις για τις ένοπλες δυνάμεις της πατρίδας. Μάλιστα αναφερόμενος στα αμυντικά ζητήματα της Ευρώπης επεσήμανε πως «η ιδέα πως μπορεί να λυθούν τα προβλήματα σε ένα ή δύο χρόνια δεν είναι ρεαλιστική», εξηγώντας πως θα πάρει 20 χρόνια για την Ευρώπη ώστε να αποκτήσει ισχυρή αμυντική θωράκιση.

Η ομαδική ψυχοθεραπεία του ΣΥΡΙΖΑ

Συνεδριάζει σήμερα η Κοινοβουλευτική Ομάδα στον ΣΥΡΙΖΑ στον απόηχο των όσων έγιναν στην παρουσίαση του βιβλίου Ιθάκη στο θέατρο Παλάς. Άνθρωπος μου, μου περιέγραφε τη συγκεκριμένη διαδικασία ως ομαδική ψυχοθεραπεία, αφού δεν είναι μικρό το «τραύμα» που προκάλεσε ο Τσίπρας στην προηγούμενη Τετάρτη στα ηγετικά στελέχη της Κουμουνδούρου. Πάντως από τον μόνο που περιμένω να ακούσω γωνίες είναι από τον Παύλο Πολάκη που θα παραμείνει στη γραμμή υπεράσπισης του κόμματος - οι άλλοι όλοι περιμένουν απλά το σήμα για να εγκαταλείψουν το πλοίο που βουλιάζει.

Διαβάστε ακόμη: Η πρώτη αναμέτρηση στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ - Στην Πάτρα η πρώτη παρουσίαση Τσίπρα εκτος Αθηνών

Η επιστροφή Χατζηδάκη

Επιστροφή στη σκληρή πραγματικότητα των αγροτικών μπλόκων για τον Κωστή Χατζηδάκη μετά το τριήμερο ταξίδι του στη Νέα Υόρκη. Ο Χατζηδάκης ήταν κεντρικός ομιλητής στο Capital Link και είχε την ευκαιρία να έρθει σε επαφή με πολλούς επενδυτές και να τους δώσει το μήνυμα «ελάτε να επενδύσετε στην Ελλάδα. Από τις συναντήσεις Χατζηδάκη στη Νέα Υόρκη ξεχωρίζουν οι συναντήσεις με τον Joshua Volz, Αναπληρωτή Βοηθό Υπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ, τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρος και τον επιχειρηματία John Catsimatidis.