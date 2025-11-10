«Δεν τελείωσε η κακοκαιρία»: Προειδοποίηση από Τσατραφύλλια για τις επόμενες ώρες

Πάνω από 1.000 αστραπές και κεραυνοί έπεσαν κατά το κύμα της κακοκαιρίας που σάρωσε τη χώρα το μεσημέρι της Δευτέρας (10/11), ωστόσο... δεν τελειώσαμε, σύμφωνα με τα όσα ισχυρίζεται ο Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Οπως γράφει ο μετεωρολόγος στη σελίδα του στο Facebook: «Δεν έχει τελειώσει η κακοκαιρία…», γράφει στην ανάρτησή του ο Γιώργος Τσατραφύλλιας και εξηγεί πού θα βρέχει τις επόμενες ώρες:

Για τις επόμενες ώρες, κατά διαστήματα ισχυρές καταιγίδες σε : Αιτωλοακαρνανία, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Λευκάδα, Ηλεία, Μεσσηνία, ανατολική Μακεδονία, Θράκη. Τα φαινόμενα δεν θα είναι τόσο ισχυρά όπως τη νύχτα.

Διαβάστε ακόμα: Χάος από την κακοκαιρία σε Αρκαδία και Αιτωλοακαρνανία: Εγκλωβισμοί, ζημιές και κλειστοί δρόμοι

Από το βράδυ μέχρι αύριο το μεσημέρι ισχυρές καταιγίδες σε: Θράκη, βόρειο και ανατολικό Αιγαίο, Δωδεκάνησα

Στην Αττική εξασθενημένα φαινόμενα μέχρι σήμερα τις 17.00».

Διαβάστε ακόμα: Ισχυρή καταιγίδα στην Αττική: Στο «κόκκινο» η κίνηση στους δρόμους - LIVE χάρτης της κακοκαιρίας