«Δεν τελείωσε η κακοκαιρία»: Προειδοποίηση από Τσατραφύλλια για τις επόμενες ώρες

Πάνω από 1.000 αστραπές και κεραυνοί έπεσαν κατά το κύμα της κακοκαιρίας που σάρωσε τη χώρα το μεσημέρι της Δευτέρας (10/11), ωστόσο... δεν τελειώσαμε, σύμφωνα με τα όσα ισχυρίζεται ο Γιώργος Τσατραφύλλιας.
Οπως γράφει ο μετεωρολόγος στη σελίδα του στο Facebook: «Δεν έχει τελειώσει η κακοκαιρία…», γράφει στην ανάρτησή του ο Γιώργος Τσατραφύλλιας και εξηγεί πού θα βρέχει τις επόμενες ώρες:
Για τις επόμενες ώρες, κατά διαστήματα ισχυρές καταιγίδες σε : Αιτωλοακαρνανία, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Λευκάδα, Ηλεία, Μεσσηνία, ανατολική Μακεδονία, Θράκη. Τα φαινόμενα δεν θα είναι τόσο ισχυρά όπως τη νύχτα.
Διαβάστε ακόμα: Χάος από την κακοκαιρία σε Αρκαδία και Αιτωλοακαρνανία: Εγκλωβισμοί, ζημιές και κλειστοί δρόμοι
Από το βράδυ μέχρι αύριο το μεσημέρι ισχυρές καταιγίδες σε: Θράκη, βόρειο και ανατολικό Αιγαίο, Δωδεκάνησα
Στην Αττική εξασθενημένα φαινόμενα μέχρι σήμερα τις 17.00».
Διαβάστε ακόμα: Ισχυρή καταιγίδα στην Αττική: Στο «κόκκινο» η κίνηση στους δρόμους - LIVE χάρτης της κακοκαιρίας
- 2050: Οι 5 χώρες που θα γκρεμίσουν τους σημερινούς οικονομικούς βασιλιάδες
- Βορίζια: Δικαίωμα της σιωπής επικαλείται ο γαμπρός του Φανούρη - Την «πάπια» κάνει και ο 48χρονος
- Ισχυρή καταιγίδα στην Αττική: Στο «κόκκινο» η κίνηση στους δρόμους - LIVE χάρτης της κακοκαιρίας
- Σταύρος Χαλκιάς: Ο Έλληνας κωμικός, που είδαμε στον τελευταίο Λάνθιμο, έχει το καλύτερο YouTube στον κόσμο
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.