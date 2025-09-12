Δέσποινα Γιαννακοπούλου: «Με πονάει βαθιά η απώλεια» - To μακροσκελές story για τη δολοφονία του Κερκ

Ένα αρκετά συναισθηματικό και μακροσκελές story στο Instagram, έκανε η Δέσποινα Γιαννακοπούλου, κόρη του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός και προέδρου της ΒΙΑΝΕΞ, Δημήτρη Γιαννακόπουλου, για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ στη Γιούτα των ΗΠΑ.

Μέσα από την ανάρτησή της, φαίνεται πως η Δέσποινα Γιαννακοπούλου θαύμαζε τον Τσάρλι Κερκ ενώ τονίζει πως όσα έλεγε δημόσια είναι αυτά που πιστεύει και η ίδια και την αντιπροσωπεύουν.

Αναφέρει μάλιστα πως η απώλλειά του την πονάει πολύ, αλλά υπήρξε δύναμη πηγής και το έργο του θα ζει μέσα της για πάντα.

Αναλυτικά η ανάρτησή της:

«Χθες χάσαμε κάτι πολύ περισσότερο από έναν άνθρωπο. Χάσαμε μια φωνή που στάθηκε απέναντι στο ρεύμα, που μίλησε για αξίες, για ελευθερία, για αλήθειες που πολλοί φοβούνται να πουν.

Ο Charlie Kirk δολοφονήθηκε άδικα, ενώ έκανε αυτό που ήξερε καλύτερα: να μιλάει, να εμπνέει, να αφυπνίζει.

Για μένα ο Charlie δεν ήταν απλά ένας ακτιβιστής. Ήταν μια πηγή δύναμης. Μίλησε για όλα όσα πιστεύω και εγώ, χωρίς φόβο, με θάρρος και καθαρή καρδιά. Σε μια εποχή που ο κόσμος προσπαθεί να φιμώσει όποιον τολμάει να πάει κόντρα στο αφήγημα, εκείνος στάθηκε όρθιος.

Η απώλειά του με πονάει βαθιά. Αλλά ξέρω ότι το έργο του δεν σβήνει. Οι ιδέες του θα συνεχίσουν να ζουν μέσα μας, να μας καθοδηγούν, να μας θυμίζουν ότι πρέπει να αγωνιζόμαστε για όσα πιστεύουμε χωρίς να υποχωρούμε.

Charlie, σε ευχαριστώ για όσα μας έδωσες. Η φωνή σου θα ηχεί πάντα σας φάρος αλήθειας.

Καλό παράδεισο.

