ΔΕΘ 2026: Ρομπότ σκύλοι και drones στις τάξεις της ΕΛΑΣ - Καμία ελπίδα για «ταμπουρωμένους» ληστές

Εντυπωσιακή επίδειξη επιχειρησιακής ετοιμότητας, συντονισμού και αξιοποίησης σύγχρονων τεχνολογιών, πραγματοποίησε η ΕΛΑΣ, μετά τα εγκαίνια του Πληροφοριακού της Κέντρου, στο πλαίσιο λειτουργίας της 90ής ΔΕΘ.

Στελέχη της ΕΚΑΜ, της ιταλικής G.I.S. και της αυστριακής EKO Cobra -τρεις επίλεκτες μονάδες που συμμετέχουν στο ευρωπαϊκό δίκτυο ATLAS- επιχείρησαν από κοινού σε σενάριο επέμβασης υψηλού κινδύνου, αποσπώντας το θερμό χειροκρότημα όσων το παρακολούθησαν.

Το σενάριο προέβλεπε περιστατικό ληστείας με τον ένοπλο δράστη να παραμένει «ταμπουρωμένος» στον χώρο. Αρχικά ενημερώθηκε η Άμεση Δράση και, στη συνέχεια, στο σημείο έσπευσαν πάνοπλοι αστυνομικοί της ΕΚΑΜ που κλήθηκαν να διαχειριστούν μια κατάσταση υψηλού ρίσκου.

ΔΕΘ: Σκύλος ρομπότ και drone στις «τάξεις» της ΕΛΑΣ

Καθοριστικό ρόλο στην επιχείρηση είχε ο ρομποτικός σκύλος (Robot Dog), ο οποίος προσέγγισε πρώτος το σημείο και άνοιξε την πόρτα, επιτρέποντας στις ειδικές δυνάμεις να αποκτήσουν εικόνα της κατάστασης και το απαραίτητο επιχειρησιακό πλεονέκτημα.

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Μάλιστα το ρομπότ - σκύλος έβγαλε έξω το όπλο του δράστη, κατόπιν έκκλησης που του απηύθυναν από μεγάφωνο οι αστυνομικοί να το αφήσει στο έδαφος.

Στη συνέχεια, άνδρες της ΕΚΑΜ εισέβαλαν στον χώρο με ταχύτητα και αποφασιστικότητα, ακινητοποιώντας και συλλαμβάνοντας τον δράστη.

Καθ' όλη τη διάρκεια της επιχείρησης drones πετούσαν πάνω από το σημείο, παρέχοντας συνεχή εικόνα της κατάστασης και μεταδίδοντας κρίσιμες πληροφορίες στις επιχειρησιακές δυνάμεις.