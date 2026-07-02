Δίκη Λιγνάδη: Συνεχίζεται με εξέταση μαρτύρων – Κάλεσμα ΣΕΗ για συμπαράσταση των θυμάτων

Συνεχίζεται σήμερα, Πέμπτη (02/07), η δίκη του Δημήτρη Λιγνάδη, σε δεύτερο βαθμό, ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Εφετείου. Η διαδικασία επικεντρώνεται στην εξέταση μαρτύρων.

Ο κατηγορούμενος πρώην καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου έφτασε στο δικαστικό μέγαρο της οδού Λουκάρεως λίγο πριν από τις 08:30 το πρωί, δίχως να κάνει δηλώσεις.

​Την ίδια ώρα, το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών (ΣΕΗ) απηύθυνε κάλεσμα στα μέλη του προκειμένου να έρθουν στο Εφετείο και να σταθούν στο πλευρό των θυμάτων.

Στην ανακοίνωσή του, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΗ χαιρετίζει την απόφαση του δικαστηρίου να εξετάσει εκ νέου την υπόθεση βιασμού ενός 15χρονου (για την οποία ο κατηγορούμενος είχε αθωωθεί κατά πλειοψηφία πρωτοδίκως), επισημαίνοντας ότι «θα είμαστε δίπλα σε αυτά τα γενναία παιδιά».

​Υπενθυμίζεται ότι σε πρώτο βαθμό ο Δημήτρης Λιγνάδης έχει καταδικαστεί σε ποινή κάθειρξης 12 ετών με αναστολή, για τον βιασμό δύο ανηλίκων το 2015, σε Αθήνα και Επίδαυρο.