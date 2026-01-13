Δίκη Novartis: Ένοχοι οι δύο προστατευόμενοι μάρτυρες - Τους αναγνωρίστηκε ελαφρυντικό

Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών έκρινε ένοχους τους δύο πρώην προστατευόμενους μάρτυρες, Μαρία Μαραγγέλη και Φιλίστωρα Δεσταμπασίδη, για ψευδή κατάθεση και ψευδή καταμήνυση στο πλαίσιο της υπόθεσης Novartis, σε βάρος τεσσάρων και τριών προσώπων αντίστοιχα. Παράλληλα, το δικαστήριο τους αναγνώρισε το ελαφρυντικό του σύννομου βίου.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με το dikastiko.gr, η Μαρία Μαραγγέλη, πρώην γραμματέας του άλλοτε ισχυρού στελέχους της Novartis, Κωνσταντίνου Φρουζή, καταδικάστηκε για τις καταθέσεις της που αφορούσαν τους Άδωνι Γεωργιάδη, Γιάννη Στουρνάρα, Ανδρέα Λοβέρδο και Αντώνη Σαμαρά. Αντίστοιχα, ο Φιλίστωρ Δεσταμπασίδης, πρώην στέλεχος της εταιρείας, κρίθηκε ένοχος για τις καταθέσεις του εις βάρος των Άδωνι Γεωργιάδη, Ανδρέα Λοβέρδου και Νίκου Μανιαδάκη.

Δημητρακόπουλος: «Η Δικαιοσύνη κατέρριψε τη σκευωρία»

«Οι δύο κατηγορούμενοι καταδικάστηκαν τελεσιδίκως από το κατ' έφεσιν δικαστήριο ότι κατέθεσαν ψευδώς σε βάρος του κυρίου Γεωργιάδη, όπως επίσης ψευδώς καταμήνυσαν τον κύριο Γεωργιάδη. Πλέον, με την ετυμηγορία της δικαιοσύνης, ουδέποτε δωροδοκήθηκε ο κύριος Γεωργιάδης.

Η κυρία Τουλουπάκη, τότε εισαγγελέας Διαφθοράς, έδωσε ποινική ασυλία στους δύο κουκουλοφόρους και έτσι αυτοί είπαν χυδαία ψέματα σε βάρος 10 πολιτικών προσώπων. Επιχειρήθηκε η ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής εκείνη την περίοδο. Ευτυχώς όμως η δικαιοσύνη από μόνη της κατέρριψε αυτή τη σκευωρία και σήμερα καταδίκασε τους μπροστινούς, αυτούς τους κουκουλοφόρους.

Δυστυχώς, αυτοί που κινούσαν τα νήματα, τα πολιτικά νήματα, ακόμα είναι στο απυρόβλητο» δήλωσε ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος, δικηγόρος του Άδωνη Γεωργιάδη.