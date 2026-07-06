Δίκη Τέμπη: Διορίστηκαν συνήγοροι για έναν κατηγορούμενο - Τι ισχύει για την αναβάθμιση κατηγορίας

Με τον διορισμό τριών συνηγόρων σε έναν εκ των 36 κατηγορουμένων ξεκίνησε σήμερα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, δεν μπορούσε να συνεχίσει με αυτόν που τον εκπροσωπούσε μέχρι τώρα, λόγω οικονομικής δυσπραγίας.

Η πρόεδρος του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων προχώρησε σήμερα στον διορισμό τριών συνηγόρων προκειμένου όπως τόνισε να «επιταχυνθεί η διαδικασία», μεταφέρει το ΑΜΠΕ.

Μετά την αποδοχή εκ μέρους του κατηγορουμένου του διορισμού τους, οι συνήγοροι τόνισαν πως δέχονται να αναλάβουν την υπεράσπισή του και ότι είναι έτοιμοι να ασκήσουν τα καθήκοντα τους αφού λάβουν γνώση της δικογραφίας.

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Μετά από αυτή την δήλωση το δικαστήριο διέκοψε για αύριο (7/7) προκειμένου οι συνήγοροι να λάβουν γνώση της δικογραφίας.

Κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης εκφράστηκαν προβληματισμοί για την πρόοδο της δίκης και το χρονικό διάστημα της διακοπής. «Το δικαστήριο είναι αυτό που δεν θέλει ακυρότητες αλλά δεν θέλει και καθυστερήσεις» τόνισε η πρόεδρος.

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Να σημειωθεί πως εκκρεμεί η ολοκλήρωση των τοποθετήσεων των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας και υπεράσπισης των κατηγορουμένων επί της εισαγγελικής πρότασης για μια σειρά αιτημάτων όπως της αναβάθμισης των κατηγοριών και της κλήσης νέων μαρτύρων.

Υπενθυμίζεται πως η εισαγγελέας επιφυλάχθηκε για την μεταβολή της κατηγορίας της ανθρωποκτονίας από αμέλεια σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, την άσκηση διώξεων για τα αδικήματα της έκθεσης και της έκρηξης και για την απόδοση του κακουργήματος της διατάραξης της ασφάλειας των συγκοινωνιών στα δύο στελέχη της Hellenic Train που κατηγορούνται μόνο για πλημμελήματα, για μετά το πέρας της αποδεικτικής διαδικασίας καθώς, όπως μεταξύ άλλων επεσήμανε, δεν μπορεί να ασκηθεί δίωξη για πράξεις για τις οποίες οι κατηγορούμενοι δεν απολογήθηκαν κατά το στάδιο της κύριας ανάκρισης.

Αντίστοιχα επιφυλάχθηκε για την κλήση νέων μαρτύρων και προσκόμισης εγγράφων, αφού ξεκινήσει η αποδεικτική διαδικασία. Ωστόσο η εισαγγελέας πρότεινε την απόρριψη των αιτημάτων για συμπλήρωση της ανάκρισης, ακύρωσης του κλητηρίου θεσπίσματος και απόσυρσης της υπόθεσης με βάση το άρθρο 324 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.