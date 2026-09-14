Δίκη Τέμπη: «Ήταν σαν να έσκασε βόμβα» - Επιβάτιδα κατέθεσε για τη μοιραία μέρα

Με καταθέσεις μαρτύρων υποστήριξης της κατηγορίας, που είναι παρόντες στο δικαστήριο, ξεκίνησε η σημερινή συνεδρίαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Όπως ανέφερε η πρόεδρος με την έναρξη της συνεδρίασης, η εισαγγελέας είναι έτοιμη να προτείνει επί του αιτήματος συνηγόρου υποστήριξης της κατηγορίας για τον έλεγχο του κατασχεθέντος κινητού τηλεφώνου του σταθμάρχη νυχτερινής βάρδιας, αλλά για να μην περιμένουν οι μάρτυρες που βρίσκονται σήμερα στο δικαστήριο, θα προηγηθούν οι καταθέσεις τους.

Δίκη Τέμπη: Οι μαρτυρίες για το δυστύχημα

Αρχικά κατέθεσε μάρτυρας, επιβάτιδα τότε στο πέμπτο βαγόνι του Intercity, περιγράφοντας την στιγμή της σύγκρουσης και όσα ακολούθησαν.

«Ήταν σαν να έσκασε βόμβα. Το βαγόνι είχε γύρει προς τα αριστερά, σηκώθηκα, και πήγα προς τον διάδρομο. Άκουσα μια κοπέλα να φωνάζει "φωτιά, φωτιά". Ένας επιβάτης πήρε το σφυρί και έσπασε το παράθυρο. Άρχισε να μπαίνει καπνός και να γίνεται αποπνικτική η ατμόσφαιρα», κατέθεσε μεταξύ άλλων η μάρτυρας.

Μετά την επιβάτιδα κατέθεσε η αρραβωνιαστικιά του συνοδού μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας Νικόλαου Ναλμπάντη και στη συνέχεια κατέθεσε η αδελφή του ελεγκτή στο Intercity Ιωάννη Τζοβάρα.

Οι καταθέσεις συνεχίζονται με τους συγγενείς του μηχανοδηγού Δημήτριου Οικού, ο οποίος την επίδικη μέρα ταξίδευε με το Intercity ως επιβάτης.

Ο πατέρας του Ευθύμιος Οικού, συνταξιούχος μηχανοδηγός ο ίδιος, κατέθεσε πως οι συνθήκες στον σιδηρόδρομο ήταν τριτοκοσμικές και πως μετά το δυστύχημα «βρήκαμε ένα κράτος, τοίχος απέναντι μας».