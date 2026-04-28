Δίκη Τέμπη: O συνήγορος του επιθεωρητή του ΟΣΕ προανήγγειλε μήνυση σε βάρος του Κυρανάκη

Συνεχίζονται οι αντιδράσεις των συγγενών θυμάτων στα Τέμπη με φόντο τη δίκη, και δικηγόρος του ΟΣΕ, προανήγγειλε μήνυση σε βάρος αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών Κώστα Κυρανάκη για συκοφαντική δυσφήμιση.

Όπως αναφέρεται στο δελτίο του Open, ο συνήγορος του επιθεωρητή του ΟΣΕ, Θέμης Σοφός δήλωσε: «Μη νόμιμη, αόριστη και ψευδής η παράσταση υποστήριξης κατηγορίας του ελληνικού δημοσίου. Ο πελάτης μου θα καταθέσει μήνυση για ψευδή καταμήνυση και συκοφαντική δυσφήμιση κατά του Κώστα Κυρανάκη, για όσα αναφέρει το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στη δήλωση για την παράσταση υποστήριξης της κατηγορίας», δήλωσε.

Επιπλέον, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες θα καταθέσει παράσταση υποστήριξης κατηγορίας στη δικογραφία που εκκρεμεί στον Άρειο Πάγο για τον Κώστα Καραμανλή.

Εντάσεις στη δίκη για τα Τέμπη

Υπενθυμίζεται ότι, διεκόπη ξανά, για τις 27 Μαΐου η δίκη για τα Τέμπη και κατά τη σημερινή συνεδρίαση προέκυψαν αρκετές εντάσεις των

κατηγορουμένων για τους υποστηρίζοντες την κατηγορία με τους περισσότερους ωστόσο να επιφυλάσσονται να καταθέσουν τις ενστάσεις τους στην επόμενη δικάσιμο.

Μόλις τρεις ενστάσεις έγιναν σήμερα για την υποστήριξη της κατηγορίας, οι οποίες στράφηκαν κατά περίπτωση στους Δικηγορικούς Συλλόγους, στο σωματείο Ελλήνων Μηχανοδηγών και στο ελληνικό δημόσιο.