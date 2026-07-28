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Δίκη Τεμπών: Απορρίφθηκαν ομόφωνα όλα τα αιτήματα των κατηγορουμένων για αναβολή

Η πρόεδρος του δικαστηρίου για τα Τέμπη ανακοίνωσε ότι απορρίπτονται, στο σύνολό τους, όλα τα αιτήματα των κατηγορουμένων για αναβολή.

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Δίκη Τέμπη
Το κτίριο όπου γίνεται η δίκη για τα Τέμπη | Eurokinissi/ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΖΕΚΑΣ
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Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας απέρριψε, ομόφωνα, όλα τα αιτήματα των 36 κατηγορουμένων στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών.

Όπως γίνεται γνωστό από την ΕΡΤ, η πρόεδρος ανακοίνωσε στην αίθουσα ότι απορρίφθηκαν στο σύνολό τους όλα τα αιτήματα που είχαν καταθέσει οι κατηγορούμενοι, που παραμένουν 36, παρά την αντίθετη προσπάθεια ορισμένων.

Χαρακτηριστικά, για έναν κατηγορούμενο πρώην πρόεδρο της ΕΡΓΟΣΕ το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα να κηρυχθεί απαράδεκτη η ποινική του δίωξη λόγω εκκρεμοδικίας και απέρριψε την ένσταση ακυρότητας της ασκηθείσας ποινικής δίωξης σε βάρος του.

Αναλυτικά, απορρίφθηκε το προδικαστικό ερώτημα στο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απορρίφθηκε η ένσταση ακυρότητας και η ένσταση απαραδέκτου.

Αυτή την ώρα, η εισαγγελέας της έδρας απαγγέλλει τις κατηγορίες σε κάθε έναν από τους κατηγορούμενους.

Σήμερα το παρών στην αίθουσα δίνουν 4 εξ αυτών. 

Η σημερινή θα είναι και η τελευταία δικάσιμος για τα Τέμπη, πριν το καλοκαίρι, με το δικαστήριο να επανέρχεται στις 7 Σεπτεμβρίου. 

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